Mindenki kedvenc macskája már 44 éve imádja a lasagnét és utálja a hétfőket

Ma 44 éves Garfield, mindenki kedvenc narancssárga, fekete csíkos, cirmos macskája.

Garfield története 1978. június 19-én jelent meg először, egy mindössze három képből álló „képregény” volt egy újságban. Még ebben az évben további negyven újság közölte le az ötletgazda, Jim Davis rajzát.

Az eredetileg négy főszereplősre tervezett képregénysorozat középpontjában egy elhízott, vöröscirmos macska, Garfield áll:

Davis a nagyapjáról nevezte el és személyiségét is róla mintázta, aki saját szavai szerint „egy nagydarab, kötekedő férfi” volt.

Jon Arbuckle karakteréhez egy 1950-es évekbeli kávéreklámból merített, Odie-t, Jon befogadott kutyáját (1978. augusztus 8-án jelent meg először) pedig egy autókereskedő reklámjának szereplője ihlette, amit Davis írt.

Garfield és 30 éves gazdája, Jon egy indianai városkában, Muncie-ben élnek

(amely egyébként Jim Davis otthona is). Velük él még a nagyfülű, nyáladzó beagle, Odie is; és később Garfield állatorvosa (és egyben Jon régi szerelme), Liz is megjelenik.

Sok történet Garfield falánkságáról és kövérségéről szól:

utálja a hétfőket, a diétákat és a sport minden formáját; állandóan vedlik (Jon nem kis bosszúságára), kínozza Odie-t és Jont.

Bár szinte mindent megeszik (kivéve a mazsolát és a spenótot), rajong a lasagnéért, szereti megenni gazdája szobanövényeit és más állatokat (főleg a madarakat és a halakat).

Az étel iránti szeretete onnan ered, hogy egy olasz étteremben született, ahol azonnal megevett minden tésztát és lasagnét, amit meglátott.

Különleges kapcsolatban van otthona rágcsálóival;

kegyesen megkíméli az egereket, és néha még segít is nekik borsot törni a ház urának orra alá, mégis bármikor kész agyoncsapni a pókokat.

Más történetek Jon szegényes szociális készségeire és nőszerzési problémáira koncentrál – amit Garfield a maga szarkasztikus modorában gyakran emleget is.

Sokszor felmerült a kérdés, hogy vajon érti-e Jon, mint mond Garfield– a képregényben azonban többször említik, hogy az emberek nem értik a macska beszédét, gúnyos megjegyzéseit.

Garfield hamar népszerű lett, és

Davis nem titkolt szándéka volt, hogy egy jó, piacképes karakterrel rukkoljon elő.

2013-ban már közel 2580 újságban és folyóiratban jelent meg, és Guinness-rekorder lett: a világon a legtöbb újságban leközölt képregényeként.

Több rajzfilm- és animációs sorozat készült belőle, valamint két film, több képregénykötet és könyv is. Az évek során változott a grafika is: Garfield csíkjai, elkezdett két lábon járni, és egy kicsit fogyott is.