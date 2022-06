Valahol világon minden percben felhangzik egy dala - 80 éves Paul Mccartney

Sir Paul McCartney, korunk egyik legsikeresebb dalszerzője, a popzene első milliárdosa és számtalan sláger írója június 18-án lett nyolcvanéves.

A múlt század második felének kultúrtörténetére meghatározó hatást gyakorló Beatles egykori tagjának élete szó szerint is nyitott könyv, annyi elemzés, tanulmány és életrajz jelent már meg róla.

Sir James Paul McCartney 1942. június 18-án született, liverpooli munkáscsaládban nőtt fel,

s bár vett zeneórákat, hallás után tanult meg játszani zongorán és trombitán,

majd azon a gitáron, amelyet a rockőrület kitörése után eladott trombitája árán vett.

Tizenhat éves volt, amikor megírta első dalát When I’m Sixty Four címmel. Szerzeményét Frank Sinatrának szánta, de végül csak az 1967-es Bors őrmester albumon jelent meg, s akkor vették fel, amikor Paul apja 64 éves lett.

McCartney 1957-ben egy templomi fesztiválon találkozott John Lennonnal, akivel Quarrymen néven alapítottak együttest.

A formáció, amelyhez nem sokkal később csatlakozott a gitáros George Harrison is, több név- és tagcsere után Beatles néven futott be, a dobok mögött akkor már Ringo Starr ült.

John Lennon, Ringo Starr, George Harrison és Paul McCartney, a népszerű Beatles együttes tagjai a Salisbury síkságon, ahol egy klipet forgattak 1965-ben (Fotó: MTI/UPI)

A Beatles hatását nehéz volna túlbecsülni a hatvanas évek zenéjére, ifjúságára, nemcsak kulturális, társadalmi jelenségnek is számítanak.

A Lennon–McCartney-páros ontotta a slágereket, a legenda szerint megesett, hogy

a Liverpoolból Londonba tartó autóban egy nagylemeznyi dalt dobtak össze.

Ketten jól kiegészítették egymást, John volt a keményebb, keserűbb és cinikusabb, Paul a kedvesebb és érzelmesebb.

A számokat mindig közösen jegyezték, tekintet nélkül arra, hogy éppen ki írta a zenét vagy a szöveget, vagy akár egyedül mind a kettőt.

Ugyanakkor nyílt titok, hogy McCartney műve egyebek között a Hey Jude, a Let It Be és

a Yesterday, minden idők legtöbbször, több mint 2200 alkalommal feldolgozott dala.

A Beatles 1966-ig folyamatosan turnézott, ezután azonban stúdióba vonult az együttes, mert mind a négyen belefáradtak az őket körülvevő hisztériába, és abba, hogy a koncerteken a rajongók miatt saját magukat sem hallják.

A kétperces slágerektől 1967-re eljutottak a popzenét művészi rangra emelő Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Bors őrmester) albumig, és az egybehangzó vélemények szerint minden idők legjobb nagylemezét alkották meg.

Az együttesen belül azonban egyre erősebbek voltak a feszültségek,

s 1970-ben Lennon és McCartney dühös szakmai, személyes és pénzügyi viták közepette búcsút intett egymásnak.

A gombafejűek közül szólóban minden kétséget kizáróan Paul McCartney futotta be a legsikeresebb karriert. 1969-ben másodszor is megnősült, feleségével, Lindával Wings néven együttest alapított, turnézott, sikerszámokat írt.

Lennon a szemére is vetette, hogy „bárgyú szerelmes dalocskákra” pazarolja tehetségét. „De hát ha ez kell az embereknek, miért ne?” – kérdezett vissza Paul, aki csak azért is Silly Love Songs címen adott ki lemezt.

Életének talán legnehezebb éve 1980 volt, amikor előbb marihuánabirtoklásáért kapcsolták le,

majd következett John Lennon meggyilkolása, akivel nem sokkal korábban békült ki.

Egy évtizedre felhagyott a turnézással, de Stevie Wonderrel és Michael Jacksonnal remek lemezeket készített. Legközelebb 1989-ben indult ismét koncertkörútra, és Rióban világrekordot jelentő, 184 ezres közönség előtt csapott a húrok közé. Még ma is újabb és újabb lemezekkel rukkol elő.

A nosztalgiára vágyók kedvéért énekli a Beatles idejéből származó dalokat is, 2012-ben a londoni Hyde Parkban ő volt Bruce Springsteen meglepetésvendége. Az amerikai zenész szavai szerint ötven évet várt erre az alkalomra, de az örömzenélés rövidre sikerült, két Beatles-szám eljátszása után a hatóságok a zárórára hivatkozva kikapcsolták az áramot a színpadon.

A balkezes volta miatt fordított húrozású basszusgitáron játszó zenész nem lázadó fajta. Mindig rendezett családi életet élt, egyetlen káros szenvedélye a füves cigaretta volt, de már ezt is letette. Bár milliárdos,

takarékos ember lévén sokáig metróval közlekedett.

„Macca” érdeklődési köre is rendkívül széles: bár a kottaolvasás művészetét a mai napig nem sajátította el, írt már oratóriumot és filmzenét, sikeresen ruccant ki a költészet és a festészet területére, lelkesen propagálja a vegetáriánus életmódot.

1997-ben II. Erzsébet brit királynő lovaggá ütötte, így a Sir címet is a neve elé írhatja. A kitüntetést nem zenei munkásságáért, hanem emberbaráti tevékenységéért kapta, mert popfőiskolát alapított, s lelkesen támogatja a legkülönfélébb humanitárius szervezeteket.

A Beatles tagjaként már megkapta a Brit Birodalmi Rend tagja kitüntetést, ez akkoriban hatalmas vihart kavart, számos korábbi kitüntetett küldte vissza érmét, mert nem akart osztozni a címen „a gombafejű narkósokkal”.

Sir Paulról még tudni érdemes, hogy

valahol a világon minden percben felhangzik egy dala.

Paul McCartney halott, ő csak egy hasonmás

Ha magánéleti botrányaitól sosem volt hangos a sajtó, azért az összeesküvéselmélet gyártók őt is megtalálták maguknak. A kitalált sztori azonban olyan zseniálisra sikerült, hogy ma is több ezrek kételkednek abban, hogy az igazi Paul él és tevékenykedik közöttünk.

Egy régóta létező elmélet szerint az igazi Paul McCartney nem az a nyolcvanéves férfi, aki még mindig színpadokon tombol – valójában 1966. november 9-én hajnalban elhunyt, miután autója lecsúszott a jeges útról és egy oszlopnak ütközött.

Az összeesküvés-elméletek szerint John Lennon, George Harrison és Ringo Starr aggódtak amiatt, hogy halála milyen hatással lehet a Beatles hatalmas sikerére, ezért eltussolták a halálát, és egy Billy Shears nevű hasonmással helyettesítették, aki úgy nézett ki, úgy játszott, és még a hangja is ugyanolyan volt, mint Paulnak – írta korábban cikkében a Rolling Stone magazin.

Az elmélet hívői rámutattak a Paulról készült régebbi és az újabb fotók közötti eltérésekre, azt állítva, hogy az olyan részletek, mint az áll alakja vagy a fülek elhelyezkedése, mindent elárulnak. A rajongók, akik hittek az elméletben, a zenekar dalaiban is keresni kezdték utalásokat, és elég sok hátborzongató egybeesést találtak.

Talán az egyik legismertebb az 1968-as “Revolution #9” című számuk, amelyet ha visszafelé játszanak le, az egyik része nagyon úgy hangzik, mint egy autóbaleset, és hallható egy hang, ami azt mondja: “Nekiment egy oszlopnak! Orvosra van szüksége!”.

Ami pedig Pault illeti, őt kicsit sem zavarja a földtől elrugaszkodott pletyka. 1969-ben a Life magazinnak így nyilatkozott: “Nem akarom tönkretenni a fantáziájukat!”

Az viszont bizonyított tény, hogy McCartney a Guinness-rekordok szerint minden idők legsikeresebb zeneszerzője és előadóművésze, aki több mint százmillió lemezt és ugyanennyi kislemezt adott el. Harminckét dala volt első az amerikai slágerlistán, Angliában pedig a liverpooli filharmonikusokkal készített Liverpool Oratorio a klasszikus zenei lista élére is felkerült.

Természetesen a rockzene halhatatlanja, méghozzá kétszeresen is, egyszer mint a Beatles tagja, egyszer pedig a saját jogán, Grammy-díjból 21-et őriz odahaza.