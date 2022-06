Igazi mintagyerek volt a magyar rockikon

Sokan nem is gondolnák, hogy a hazai rockzene ikonikus alakja, Kalapács József szelíd, jó tanuló gyerek volt, színjeles érdemjegyekkel végezte el az általános iskolát. Az Önök kérték legutóbbi adásába 60. születésnapja alkalmából hívták meg, ahol váratlanul régi bizonyítványa is előkerült.

A Duna naponta jelentkező kívánságműsorának háziasszonya, Bényi Ildikó egy gitáralakú vágódeszkával és régi évvégi bizonyítványával lepte meg Kalapács Józsefet, a Pokolgép és az Omen egykori, a Kalapács, az Akusztika, valamint az Attila Fiai Társulat formációk jelenlegi énekesét. A 60. születésnapját ünneplő zenészről az Önök kérték vendégeként két meglepő dolgot is kiderült; kitűnő jegyei, példás magatartása és szorgalma volt gyerekkorában, valamint, hogy a rockzene mellett a táncdaloknak is nagy rajongója.

„Nem tartom stréberségnek, ha valaki odafigyel a tanulmányaira, de most, hogy látom, magam is meglepődöm, hogy a jegyeim mellett még a magaviseletem is ötös volt. Fizikából jó voltam, kétszer is kaptam dicséretet. Ha jobban belemerülök, lehet, hogy ma feltaláló lennék és nem énekes” – osztotta meg a műsor vendégeként Kalapács József, aki ugyan 60 évesen már nem gondolkodik pályamódosításon, a zenélés mellett továbbra is a színház tölt be fontos szerepet az életében. A Madách Színházban lassan 30 éve, 1994 óta játszik a Macskák musicalben. Hamarosan színházkoncert előadást ad életművéből, amelyre nemcsak ő, hanem több pályatársa is készül, köztük olyan legendás rockzenészek, mint Paksi Endre, Rudán Joe vagy Vikidál Gyula. A teljes beszélgetés újranézhető az Önök kérték Médiaklikk-oldalán, ahol 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Önök kérték – minden hétköznap 15:25-től Bényi Ildikóval a megújult Dunán!

Címlapfotó: Kalapács József énekes (Fotó: MTI/Komka Péter)