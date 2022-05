Száz éve született a legkevésbé ismert Sith nagyúr

Száz éve, 1922. május 27-én született Londonban Christopher Lee angol színész, Drakula egyik leghíresebb megformálója, aki eljátszotta a Bond-filmek egyik gonoszát, s szerepelt a Star Wars, A Gyűrűk Ura és A hobbit című filmekben is.

Christopher Frank Carandini Lee apja hivatásos katona és korának egyik legjobb amatőr sportolója, anyja olasz grófnő volt, akinek családfája egészen Nagy Károly frank uralkodóig vezethető vissza. Lee az iskolában elsősorban görög és latin nyelvből jeleskedett, majd egy londoni hajózási vállalatnál helyezkedett el. A második világháború alatt hírszerzőként szolgált a brit királyi légierőnél.

Felvevőgép elé 1947-ben állt először, és már a következő évben olvasható volt neve a Sir Laurence Olivier által rendezett, négy Oscar-díjjal kitüntetett Hamlet szereplői között. Neve világszerte az ötvenes években forgatott horrorfilmek, a Frankenstein átka, a Drakula és A múmia nyomán lett ismert. Hat és fél évtizedes pályafutása alatt több mint 250 filmet forgatott, ezzel bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, és

olyan nagynevű rendezőkkel dolgozott, mint John Huston, Orson Welles, Billy Wilder, Steven Spielberg, Peter Jackson, Tim Burton, Andrej Koncsalovszkij, George Lucas.

Christopher Lee brit színész A gyűrűk ura című film egyik jelenetében (Fotó: MTI/EPA/AFP)

Komor külsejét kamatoztatva vált a gonosz rezzenéstelen arcú megformálójává, főként Drakula grófként jeleskedett. Leghíresebb filmjei között vannak krimik (A sátán kutyája, Sherlock Holmes magánélete), kosztümös kalandfilmek (A három testőr, avagy a királyné gyémántjai, A négy testőr, avagy a Milady bosszúja), katasztrófafilm (Airport ’77) és James Bond-film (Az aranypisztolyos férfi – érdekesség, hogy a 007-es ügynök figuráját megteremtő Ian Flemingnek távoli unokatestvére volt).

A hetvenes évek végén Hollywoodba hívták, de az álomgyárral rövid idő alatt kölcsönösen kiábrándultak egymásból. Csak az új évezredben tért vissza Hollywoodba, s

olyan sikeres szuperprodukciókban játszott – nem túl meglepő módon negatív figurákat –, mint A Gyűrűk Ura és A hobbit-trilógia, utóbbiban ő volt Szarumán, a Csillagok háborújában pedig Dooku gróf. Our Garrison and Squad namesake, Count Dooku of Serenno aka Darth Tyranus, actor Christopher Lee was born today, May 27th. Join us in honoring and remembering him today.#501st pic.twitter.com/lPmV5JiMqF — 501st_SerennoSquad (@serennosquad) May 27, 2019

Idős korában is aktív maradt, az Alice Csodaországban című filmben kedvenc rendezője, Tim Burton instruálta, majd Martin Scorsese öt Oscarral jutalmazott, A leleményes Hugo című családi kalandfilmjében szerepelt. Utoljára A hobbit – Az öt sereg csatája című filmben láthatta a közönség. Tervét, hogy Clint Eastwooddal dolgozzon együtt, már nem tudta megvalósítani. A legbüszkébb az 1998-as, Jinnah című filmjére volt, amelyben Pakisztán alapítóját alakította, s amelyet legfontosabb szerepeként emlegetett.

Közel kétméteres termetével is a színészóriások közé tartozott, hangja pedig jellegzetesen mély volt. Ő az egyetlen, aki Sherlock Holmest és annak testvérét, Mycroft Holmest is eljátszotta a filmvásznon. Ő vívta a kamera előtt a legtöbb csatajelenetet (fiatal korában a legkülönbözőbb sportágban volt a legjobbak között), ezekben ritkán helyettesítette kaszkadőr, így három kaszkadőrszövetség is tiszteletbeli tagjává fogadta.

Nyolc nyelven beszélt folyékonyan (a német nyelvben Wagner lemezeit hallgatva tökéletesítette tudását), és más művészeti ágakban is jeleskedett.

Megírta önéletrajzát, narrátorként működött közre Sztravinszkij A katona története és Prokofjev Péter és farkas című zeneművének lemezfelvételén, sőt énekelt is a Rhapsody of Fire nevű olasz metálegyüttes lemezén. 2006-ban szólóalbumot adott ki, majd négy év múlva, 88 évesen szimfonikus metálalbummal (Charlemagne: By the Sword and the Cross) jelentkezett – ezért nemcsak a Metal Hammer című szaklap kitüntetését kapta meg, de magáénak mondhatta a legidősebb metálénekes megtisztelő címét is. 92. születésnapját egy újabb, a Metal Knight című lemezével ünnepelte, amelyen a La Mancha lovagja című Don Quijote-musical két dalának heavy metál feldolgozása is szerepelt, miként Frank Sinatra My Way című híres számának (Paul Anka szerzeményének) sajátos változata is. További zenei vonatkozású érdekesség, hogy ő is látható Paul McCartney és a Wings Band on the Run című 1973-as lemezének borítóján. 2014-ben ő volt a narrátora a Lego The Hobbit nevű videójátéknak – kora miatt e szerepében is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe.

Sir Christopher Lee brit színész megköszöni az életműdíját a Steiger-díjak átadási ünnepségén a németországi Észak Rajna–Westfália tartományban levő Bochumban (Fotó: MTI/EPA/Rolf Vennenbernd)

A számtalan kitüntetést vitrinjében őrző színész 2001-ben megkapta a Brit Birodalom Rendje tiszti fokozata kitüntetést, 2009-ben lovaggá ütötték, így neve elé írhatta a Sir szócskát is. 2011-ben a Brit Film- és Televíziós Akadémia (BAFTA) életműdíját ítélték oda a színésznek, két évvel később a brit filmintézet tagjai közé fogadta.

Sir Christopher Lee 93 évesen, 2015. június 7-én hunyt el Londonban.