„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel” – magyar világfi volt Robert Capa

Robert Capa világhírű fotográfus, fotóriporter 1913. október 22-én született Budapesten Friedmann Endre néven. Középfokú tanulmányait a budapesti Madách Imre Gimnáziumban végezte, majd az érettségi után elhagyta az országot. 1931 júliusában előbb Bécsbe költözött – poggyászában ekkor a nyughatatlan, kalandvágyó és soha, semmilyen kihívás elől ki nem térő szellemén kívül nem sok más volt.

Bécsből Prágába, majd onnan Berlinbe költözött, ahol egy ideig újságírást tanult a Német Politikai Főiskolán. Mivel elszegényedő szülei nem tudták támogatni, fotólaboránsként helyezkedett el a Dephot fotóügynökségnél. A Dephotnál az első időkben szinte mindenki magyarul beszélt, ami nem is csoda, hiszen a vállalkozás alapítója Guttmann Simon volt, első embere pedig Fekete László, akit Ladislaus Glück néven vált ismertté. Ekkoriban kapta első saját fényképezőgépét is Kepes György fotóművésztől, aki 6×9-es Voigtländer masináját adta neki.

Később Guttmanntól kapott egy Leicát és hozzá kisebb megbízásokat is. Ő küldte arra a riportútra is, amely

A Weltspiegel (Világtükör) című német lap egész oldalon közölte a képet – olvasható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ honlapján.

1933-ban kénytelen volt elhagyni a zsidó értelmiségre nézve egyre veszélyesebb Berlint. Bécsből Budapestre, majd 1933 szeptemberében Párizsba utazott, emigrált, és André Friedmannként próbálta eladni képeit. A francia fővárosban töltött időszak jelentőséggel bírt a fotográfus életében, ugyanis itt ismerkedett meg szerelmével, Gerda Pohoryllével, művésznevén Gerda Taróval. Olyan fotós barátokat szerzett, mint Henri Cartier-Bresson vagy André Kertész, aki folyamatosan segítette.

Új neve hasonlított a híres amerikai filmrendező, Frank Capra nevére, ráadásul elég egzotikusan hangzott ahhoz, hogy az újságok végre venni kezdjék a képeit. Első képriportja 1934-ben jelent meg a Vuben.

1936-37-ben a Regards című baloldali francia hetilap megbízólevelével a zsebében Gerda Taróval együtt elment megörökíteni a spanyol polgárháborút. Gerda egy légitámadás során meghalt, Capának viszont Spanyolország lett az ugródeszka a világhírnévhez, hiszen A milicista halála című képe visszavonhatatlanul klasszikussá vált.

Londonban és Párizsban is dolgozott, majd visszament Spanyolországba, lefényképezte Barcelona elestét. Mindenütt ott volt, ahol zengett az ég. Képei a Regardson kívül már a Life-ban is megjelentek. Számtalan képét közölte lapjaiban, a Weekly Illustratedben, a Picture Postban Stefan Lorant. Ő a szülőatyja a „Robert Capa, a világ legnagyobb háborús fényképésze” szlogennek is, ami az élete végéig rajta ragadt.

Joris Ivens filmrendezővel és John Fernhout operatőrrel hat hónapot töltött Kínában a japán megszállás idején. Itt tanult meg angolul a hollandoktól, cserében bús alföldi betyárnótákra tanította őket Kína közepén.

Miután apja meghalt Budapesten, már semmi se kötötte Európához, így 1939-ben anyja és öccse után ő is az Egyesült Államokba költözött.

A második világháború idején, bár Magyarország hadüzenete után mint ellenséges ország állampolgárának megtiltották, hogy New York tíz mérföldes körzetét elhagyja, s fényképeznie is tilos volt, rövid idő alatt elérte, hogy – szinte az egyetlen ellenséges országból származó külföldiként – akkreditálja az amerikai hadsereg. A második világháború alatt így Angliában, Észak-Afrikában, Szicíliában, Olaszországban fényképezett, a D-napon az első amerikai csapatokkal szállt partra.

Az itt készült képsorozata szintén világhírűvé vált, annak ellenére, hogy a filmtekercsek előhívásakor a türelmetlen asszisztens elállította hőfokot, így a képek életlenek lettek, néhány meg is semmisült.

Ezenkívül tudósított a németek utolsó belgiumi offenzívájáról, fényképezte Lipcse elestét is.

Capa fotóin megmutatta, milyen közelről a halál, a szenvedés, milyen félelmetes a harcmező, de azt is, hogy a katonák képesek mosolyogni és nevetni is. Mindig a katonákkal együtt, bajtársként vett részt pokolibbnál pokolibb szituációkban, ezért készíthetett olyan mélyen megrázó felvételeket. Szenvedélyes fotós volt, akinek szinte védjegyévé vált a mondat: „Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel.” Éppen e határokat nem ismerő merészsége vitte sikerre, és ez okozta tragikusan korai halálát is.

Hat hetet töltött 1948-ban Magyarországon, fényképezte a háború tépázta országot és rögzítette a kommunista befolyás egyre nyilvánvalóbb jeleit. Fotókat készített a Ganz-hajógyárban, megörökítette az első rizsaratást Békésben és a romjaiból éledő Budapestet is.

