Hivatalosan is beköszöntött a csillagászati tavasz

Nap-éj egyenlőségnek nevezzük azt a pillanatot, amikor a Nap pontosan az Egyenlítő fölött delel. Ekkor következik be a csillagászati tél végét követően a csillagászati tavasz, innentől a nappalok hosszabbak lesznek, mint az éjszakák.

A 21. században 2011 volt az utolsó olyan év (közép-európai idő szerint), amikor a nap-éj egyenlőség március 21-én következett be, innentől a század végéig mindig korábban lesz. 2011-ben még március 21-ére esett a csillagászati tavasz kezdete, de mivel 2012 szökőév volt, ezért idén 20-án reggel következett be.

A négyévenkénti 45 perces csúszás azt eredményezi, hogy 2012-től 2047-ig minden évben – közép-európai idő szerint – március 20-ára, 2048-tól viszont már 19-ére esik a jeles nap, a csillagászati tavasz kezdete.

Mivel 2100-ban kimarad február 29., így egy napot előrefelé mozdul majd el a folyamat, és 2102-ben már – a 22. században először – ismét 21-én következik be a természet újjászületésének e fontos szimbóluma.

Az északi félgömbön tavaszi nap-éj egyenlőségnek, a délin őszi nap-éj egyenlőségnek nevezik. A két féltekén ez a csillagászati tavasz, illetve a csillagászati ősz kezdete is egyben.

Az időnként előforduló eltérés a naptári és csillagászati számítás között abból adódik, hogy a római katolikus egyház annak érdekében, hogy a húsvét időpontját egyszerűbben meg lehessen határozni, a nap-éj egyenlőség időpontját mindig március 21-re teszi.

Minden bizonnyal kevéssé ismert az, hogy

a nap-éj egyenlőségkor az elnevezés ellenére nem egyenlő hosszúságú a nappal és az éjszaka,

aminek két oka van.

Az egyik az, hogy a légköri refrakció (fénytörés) miatt az égitestek egy kicsivel magasabban látszanak a horizont felett, mint a valódi elhelyezkedésük. Ez a nagyon kicsi eltérés a horizonton a legnagyobb, fél fok. Ez azt jelenti, hogy a Nap néhány perccel előbb jelenik meg a horizonton napkeltekor, mint valójában.

Ugyanígy, napnyugtakor ennyivel később nyugszik látszólag. Ez a jelenség néhány perccel növeli a nappalok hosszát.

A másik ok, hogy a nap-éj egyenlőség napján a Nap geometriai középpontja az, ami 12 óráig tartózkodik a horizont felett, de a Napnak kiterjedése van, azaz egy körlap világít ránk, következésképpen már akkor is látszik, amikor a középpontja még nem kelt fel, illetve még akkor is sugároz, amikor a középpontja már lenyugodott.

Ezen két ok miatt a nap-éj egyenlőségkor nincs nap-éj egyenlőség,

sőt emiatt pontosan soha nincs nap-éj egyenlőség,

de március 16-án és 17-én majdnem egyenlő a nappal és az éjszaka hossza.