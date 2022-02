Kalandos munkájáról mesélt Huszárik Kata

Az M5 nézői vasárnap délután a Multiverzumban találkozhatnak immár három éve Huszárik Katával. A színésznő hálás a sorsnak, hogy az ismeretterjesztő, tudományos magazinban dolgozhat. Egyrészt sokat tanulhat belőle ő is, másrészt kíváncsi és bevállalós természete miatt felejthetetlen élményekben lehet része.

A közmédia nézői már régóta láthatják műsorvezetőként Huszárik Katát, az elmúlt három évben – színházi munkái mellett – a Multiverzumban találkozhatnak vele Sőregi Márk és Koltai Bori mellett. Huszárik Kata bevallotta, szereti feszegetni határait, és számára a televíziós munka is egy ilyen próbatétel volt. „Mindig azt gondoltam, hogy a televíziózás kaland az életemben, de mikor véget ért egy műsor, jött is a következő, és most most már úgy tűnik, kitartóan velem maradt ez a kaland” – mondta, hozzátéve, hogy nagyon megszerette ezt a világot, hiszen kíváncsi az emberekre és szeret velük beszélgetni.

Éppen ezért kedveli nagyon a megújult M5 kulturális csatorna beszélgetős műsorait, a Kontúr című szombat késő délután látható portréműsort is. Színházi emberként a művészetek is nagyon közel állnak hozzá, ezért nagy öröm számára, hogy a csatorna a szerda este jelentkező Kunszt című magazinnal külön műsort szentel képzőművészeti értékeink bemutatásának. Szorosan kapcsolódik életéhez a filmezés is, a régi klasszikusokat kifejezetten kedveli, melyekkel a csatorna kínálatában rendszeresen találkozhatunk.

Huszárik Kata a vasárnap 18:10-től az M5 kulturális csatornán látható Multiverzumról is beszélt, amelyből ő is rengeteget tanult. „A magazin célja, hogy a kevésbé tudományos beállítottságú embereknek is érthető és élvezetes módon mutassa be a fizika, kémia vagy akár mikrobiológia vívmányait, vagy keltse fel érdeklődésüket e témák iránt”. A forgatásoknak köszönhetően életre szóló élményekkel is gazdagodott. Legutóbb például bátorságát is próbára tehette, mikor egy artista fején, egy rúdon egyensúlyozott.

„A cirkuszban forgattunk, és megkérdezték, kipróbálnék-e valamit. Én ilyen esetekben mindig arra gondolok, ilyen lehetőség többször nem adódik az életemben, illetve kíváncsi is vagyok, ezért bevállaltam. Egy cseh egyensúlyozó erőművész vállára másztam fel, a fejére tettek egy rudat, amelyre felkapaszkodtam, és a magasban egyensúlyoztam” – mesélte az izgalmas élményről, amelyet egész életében nem feled el.

Huszárik Kata a témaválasztásban is segített már, például a február 20-án látható Multiverzum színekkel foglalkozó adása is az ő ötlete nyomán valósult meg. „Az emberi színlátásról úgy gondolom keveset tudunk. Min múlik, hogy látjuk-e a színeket, mit jelent a színvakság, vagy a színtévesztés, amelynek kiküszöbölésére egyébként már létezik egy speciális szemüveg” – árulta el Huszárik Kata a műsor aktuális témájáról.

