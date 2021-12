Új hangra ébredhetnek a hallgatók a Dankó Rádióban

Az új év számos újdonságot, többek között egy új hangot is hoz a Dankó Rádióban. A Derűs napot műsorvezetői székében január 3-tól Hajdú Tibor váltja majd Tarnai Kiss Lászlót, akitől azonban nem kell búcsút vennie a hallgatóknak.

A Dankó Rádió reggeli műsora 2022-ben több vonatkozásban is megújul, de továbbra is rendkívül változatos zenei kínálat várja a muzsikakedvelőket. A cigányzene, a magyarnóta, az operett, a népzene és az örökzöld slágerek világában Hajdú Tibor kalauzolja majd a hallgatókat. A műsorban izgalmas témákkal és a vendégek élő produkcióival igyekszik lendületet adni a napnak.

Rutinos rádiósként érkezik a csatornához, hiszen több évtizede része a mindennapjainak a mikrofon mögötti alkotómunka. Örömmel, izgalommal, nagy felelősségérzettel és egyben óriási motiváltsággal veszi át a stafétabotot. Szeretne igazán kellemes, tartalmas műsorokat készíteni és bízik benne, hogy a hallgatók hamar befogadják, hiszen a reggeli rádiózás az egyik legintimebb műfaj. Megtisztelőnek tartja a feladatot és egyben kihívásnak, hiszen elődje igen magasra tette a mércét.

A Dankó Rádió alapító vezető-szerkesztője, Tarnai Kiss László hálás szívvel köszön el a műsortól. 1986-tól a közmédia munkatársa, most pedig pályafutása egyik fontos állomásához érkezett, bár a mindennapos műsorkészítést maga mögött hagyja, nem szakad el a mikrofontól. Szombatonként, délelőtt 11 óra és dél között várja a hallgatókat a Dankó Extrában, ahol az élő produkcióké lesz a főszerep. Az elmúlt évtizedek és a fiatal generáció neves dalszövegíróit, énekeseit és prímásait látja vendégül, akikkel együtt énekelnek, zenélnek a Dankó Rádió stúdiójában.

A „régi-új” műsorvezető előadóművészi munkássága révén kiváló kapcsolatot ápol a meghívottakkal és a közönséggel is, ami adásaiban mindig megmutatkozott. Különösen büszke arra, hogy az elmúlt kilenc évben a Dankó Rádió családtaggá vált és beépült a hallgatók mindennapjaiba, akik szinte szimbiózisban éltek a műsorokkal. Olyan értékes beszélgetések részesei lehettek olyan énekes sztárokkal, akiket más rádióban nem lehet hallani. 2015 tavaszától szélesedett a műfaji kínálat, ami magával vonzotta a világzenére nyitott közönséget is. A Dankó rádió alapítójaként megkülönböztetett tiszteletnek örvendő Tarnai Kiss László továbbra is nagy lelkesedéssel támogatja a csatorna munkáját.

A Dankó Rádió csatornaigazgatója, Eredics Gábor a változásokról elmondta, Tarnai Kiss László a műfajhoz kötődően egyedülálló ismeretekkel és élményekkel rendelkezik, ezért nem is szeretnék helyettesíteni. Hajdú Tibort a megújulás emberének tartják, mivel öt különböző rádióban, más és más műfajú reggeli műsorokban szerzett gazdag szakmai tapasztalatát ebben az új kihívásban tudja összegezni és kiteljesíteni.

Derűs napot – minden hétköznap 06:04-től a Dankó Rádióban.

Címlapfotó: MTVA