Grandiózus gálakoncerttel köszönti 2022-t a már hagyományos Újévi nyitány

A magyar zene legnagyszerűbb művei csendülnek fel az új esztendő első napján a hagyományos évköszöntő koncerten, az Újévi nyitányon. A hangverseny egyszerre a zene és az évköszöntés ünnepe: a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara megteremti azt a kivételes légkört, amelyben a várakozás és a remény hangjai szólalnak meg ismert műveken keresztül a Zeneakadémia Nagytermében.

„A repertoárban remekművek és ritkán játszott gyöngyszemek is vannak. A magyar nemzeti zene csodálatos, kimeríthetetlen aranybányájából válogattuk össze a koncerten elhangzó lelket gyönyörködtető műveket” – foglalta össze a Bartók Rádióban a Kossuth-díjas Medveczky Ádám, az Újévi nyitány karmestere. Mint mondta, Erkel Ferenc Ünnepi nyitánya, a Bánk bán és a Hunyadi László opera egy-egy részlete, a külföldi zeneszerzők közül pedig Beethoven, Rossini és Dvořák művei is elhangzanak a koncerten.

Az újévi hangversenyen szólistaként színpadra lép a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem három tehetséges művésze: Marley Erickson (hegedű), Matuska Flóra (cselló) és Eszenyi Zsombor (klarinét). A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora a Kossuth Rádióban a legizgalmasabbnak azt nevezte, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara elé állhatnak a fiatal tehetségek, és megmutathatják a tudásukat.

Vigh Andrea hangsúlyozta: „a magyar zene világhírű, az Újévi nyitányon hallható zenékkel ezért szeretnénk megmutatni, hogy mennyire fantasztikus zeneszerzőket adott a világnak Magyarország, és persze a műveket megszólaltató kiváló muzsikusokat is. Célunk, hogy a bécsihez hasonló tradíciót teremtsünk. A visszajelzések azt mutatják, hogy nagy sikere volt a 2020-as és 2021-es koncertnek is, hiszen elképesztő számú hallgató kapcsolódott be a közvetítésbe Kínától az Amerikai Egyesült Államokig.”

Az est házigazdája Bősze Ádám, a Bartók Rádió műsorvezetője, aki az intézmény egykori növendékeként – mint elmondta – nagy örömmel és büszkeséggel működik közre az eseményen.

Az Újévi nyitány – január 1-jén 18:05-től a Bartók Rádióban és 19:30-tól az M5 műsorán.