Elektrik Allstars szilveszteri különkiadás a Petőfi Rádióban

Az idei év legnagyobb klub- és fesztiválzenéivel búcsúztathatják az óévet a Petőfi Rádió hallgatói. A parti hangulat felelősei a Petőfi Elektrik DJ-i lesznek, akik gondoskodnak az egyedülálló szilveszteri zenei szettekről. December 31-én 18 órától másnap hajnalig pörgetik a jobbnál jobb mixeket.

Lendületes zenékkel várja hallgatóit szilveszterkor a Petőfi Rádió, amelynek legújabb elektronikus zenei mixműsora, a Petőfi Elektrik egy ünnepi különkiadással jelentkezik. A szilveszteri Allstars adásban a műsor rezidens DJ-i hozzák el az elmúlt év legnagyobb klub- és fesztiválzenéit a hallgatóknak.

Az ország elismert lemezlovasai és producerei az általuk képviselt stílusokból válogatnak, így a 18 órakor kezdődő műsorfolyamban lesz trap, hip-hop, rnb, disco, drum and bass, house, techno és future sounds is. Érkezik Yeromos, Izil, DJ Gozth, Ian Autorun, JumoDaddy, Peter Sharp, valamint Sanfranciscobeat & Gabor Kraft is saját zenei mixükkel. Az este házigazdája és műsorvezetője Szikora Tamás, felelős szerkesztője Kovács Jeromos.

Érdemes lesz tehát szilveszterkor is a Petőfi Rádióra kapcsolni, ahol jövőbe mutató mixekkel, a hazai elektronikus zenei repertoár legjavával várják a bulizókat.

December 31-én Petőfi Elektrik Allstars 18 órától hajnalig a Petőfi Rádióban!