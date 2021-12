A repülőn lett rosszul halála előtt a galaxis hercegnője – öt éve hunyt Carrie Fisher

„Ha az életem nem volna vicces, akkor csak igaz lenne – és ez elfogadhatatlan” – így jellemezte életútját az öt éve, 2016. december 27-én elhunyt Carrie Fisher színésznő. A Csillagok háborúja-sorozat legendás Leia hercegnőjének élete sosem volt hullámvölgyektől mentes, de ezeket az időszakokat szinte mindig a rá jellemző önironikus humorral sikerült átvészelnie.

Carrie Frances Fisher 1956. október 21-én született a kaliforniai Burbankban, Debbie Reynolds színésznő és Eddie Fisher énekes lányaként. Ilyen szülők mellett nem volt kérdés, hogy belőle is hollywoodi sztár lesz. A csillogás mögött azonban sok probléma húzódott: a két szülőnek nem nagyon volt ideje a gyermeknevelésre, a kislány és öccse folyamatosan a nagyanyjára volt bízva. A gyerekek még kicsik voltak, amikor a szüleik elváltak. Carrie-t a válás a későbbiekben nagyon megviselte. Eddie Fisher Elizabeth Taylor művésznő kegyeiért hagyta el feleségét, aki történetesen Debbie Reynolds legjobb barátnője volt.

Anya és lánya az ötvenes évek végén (Forrás: Twitter)

Az, hogy a kislány sosem tapasztalhatta meg az átlagemberek életét, nagyban befolyásolta személyiségének fejlődését, és erős alapot teremtett az önbizalomhiánynak, amely egész életében végigkísérte. Anyja egy cipőbolthálózat tulajdonosához ment feleségül – egy darabig az is volt a terv, hogy lánya az említett láncnál fog dolgozni, de őt más pályára szánta a sors.

Carrie Fisher gyerekkorában a könyvek szerelmese volt. Klasszikus irodalom olvasásával és versírással töltötte szinte minden szabadidejét. 13 évesen már kórustag volt a Broadwayn, 16 éves korában pedig fellépett édesanyja mellett az Irene című musicalben. 1973-ban beiratkozott egy londoni drámaiskolába, de másfél év után kilépett, majd a Sarah Lawrence College-ban folytatta tanulmányait, onnan azonban végül érettségi nélkül távozott. A kudarcok miatt erősen elbizonytalanodott, úgy érezte, sosem lesz belőle igazi színésznő, nincs meg hozzá a tehetsége. Az elkövetkező évtizedek azonban rácáfoltak erre.

Debbie Reynolds és Carrie Fisher a színpadon 1971. július 28-án Las Vegasban (Fotó: MTI/EPA/LVNB/Jim Borrup)

1975-ben megkapta első filmszerepét: a csábító Lorna Karpfot alakította a Sampon című vígjátékban Warren Beatty és Goldie Hawn oldalán.

Két évvel később pedig jött a lehetőség, amellyel egy életre helyet szerzett magának a filmtörténetben. George Lucas Csillagok háborúja című sci-fije által egy csapásra világsztárrá vált. A színésznő állítólag eleinte nem nagyon akarta elvállalni a szerepet, de végül megtette, a bájos Leia Organa hercegnő alakja pedig örökre összefonódott a személyével, milliók rajongását váltotta ki. Volt idő, amikor megbánta a döntését, ugyanis az ölébe hullott hírnevet kezdetben nem tudta kezelni, kemény lelki problémákkal küzdött.

Carrie Fisher a legendás Leia hercegnő szerepében (Forrás: Twitter)

Az elkövetkező években egyre gyakrabban láthatták a nézők a filmvásznon. 1980-ban Dan Aykroyddal és John Belushival együtt szórakoztatott a The Blues Brothers című zenés vígjátékban, amelyben csaknem végzetes baleset érte és kis híján megfulladt egy torkán akadt falattól. Életét Aykroyd mentette meg, aki még időben alkalmazta a Heimlich-fogást. Később kiderült, közben bele is habarodott a színésznőbe.

Fisher rajongói örülhettek, hogy nem történt nagy baj, hiszen nemsokára ismét Leia hercegnő szerepébe bújt A Birodalom visszavág című Csillagok háborúja filmben. Lelki gondjai miatt azonban továbbra is emésztette magát, és a kábítószerekhez menekült. Két év múlva túladagolás miatt került kórházba. A kezelés után úgy döntött, nyíltan felvállalja a függőségét, amellyel aztán egész élete folyamán küzdött. A szerepeire azonban mindez nem hatott negatívan. Az elkövetkező évek során játszott Woody Allen Hannah és nővérei, a Harry és Sally, majd az Ami sok, az sokk című filmben is.

Carrie Fisher behind the scenes of THE EMPIRE STRIKES BACK (1980). pic.twitter.com/R8Y98VIwOr — WEIRDLAND TV (@WeirdlandTales) November 22, 2020

A Csillagok háborúja Fisher magánéletére is nagy hatást gyakorolt, ugyanis az első rész forgatása alatt ismerkedett meg élete szerelmével, Paul Simon zenésszel. Közel három évig együtt voltak, a románcnak Aykroyd vetett véget, aki eljegyezte a színésznőt a közös film forgatása alatt, Fisher azonban meggondolta magát, és végül visszament Simonhoz. Összeházasodtak, azonban egy év után elváltak, a színésznő pedig mély érzelmi válságba került, ahonnan az írással próbált meg kikeveredni.

Carrie Fisher and Paul Simon 1983. pic.twitter.com/QxeBSyf61M — Mark Farina (@djmarkfarina) April 24, 2020

1987-ben kiadta első, a Képeslapok a szakadékból című regényét. A könyv félig önéletrajzi volt abban az értelemben, hogy olyan valós eseményeket írt át, mint például a kábítószerfüggősége és az édesanyjával való viharos kapcsolata. A könyvből végül bestseller lett, 1990-ben pedig filmváltozat is készült belőle, amelyben Merly Streep játszotta Fisher karakterét, egy fiatal, feltörekvő színésznőt, Shirley MacLaine pedig az anyját, a szebb napokat látott sztárt. Az évtizedek folyamán termékeny írónak bizonyult, több regénye is megjelent.

Pár év egyedüllét után megismerkedett Bryan Lourd ügynökkel, akitől egyetlen lánya, Billie született 1992-ben. Lourd nem sokkal később elhagyta a színésznőt, méghozzá egy másik férfi kedvéért.

George Lucas trilógiájának forgatása alatt Fisher végig naplót vezetett. A leírt történetek 2016-ban könyv formában is megjelentek A hercegnő naplója címmel. Ebből a könyvből derült ki például, hogy a filmezések alatt három hónapos, szenvedélyes viszonya volt az akkor nős Harrison Forddal. Másik színésztársával, a filmben testvérét, Luke Skywalkert alakító Mark Hamill-lal pedig életre szóló barátságot kötött. A három művész az elkövetkező évtizedek során is folyamatosan tartotta a kapcsolatot.

George Lucas on the casting for the original #StarWars: “I was under this great pressure from 20th Century Fox to cast ‘names’…They wanted me to take Jodie Foster or Amy Irving – I wanted Carrie Fisher. I wanted new faces. That’s why I chose Mark Hamill and Harrison Ford.” pic.twitter.com/x6hbERnSF6 — Star Wars Holocron (@sw_holocron) May 4, 2021

A színészkedés és a regényírás mellett Fisher korának egyik legjobb forgatókönyvírója is volt Hollywoodban. Neki köszönhető többek között Az ifjú Indiana Jones kalandjai című tévésorozat története is, de a későbbi Csillagok háborúja filmekben szereplők párbeszédeinek a megírásában is szerepet játszott, sőt, a 2017-es, Az utolsó Jedik rendezője azt is elárulta: a színésznő számos saját ötlete is bekerült a filmbe, emellett a hercegnő néhány sorát is ő írta.

Bonyolult családi kapcsolatairól, filmes sikereiről és kudarcairól, függőségeiről és természetesen legismertebb szerepéről 2010-ben készített egy zseniális önálló estet Vágyivászat címmel, majd a sors úgy hozta, hogy élete vége felé ismét a hercegnő bőrébe kellett bújjon.

A 2015-ben bemutatott Csillagok háborúja VII: Az ébredő Erőben újra őt, immár az idős Leia Organa tábornokot, az ellenállás vezetőjét alakította. A folytatásban, a 2017-es Csillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedikben is szerepelt, mivel a vele készült jeleneteket már halála előtt felvették. Az utolsó filmben, a Skywalker korában pedig az alkotók elegáns búcsút vettek tőle és az általa játszott karaktertől. Carrie Fisher halálával nemcsak az új trilógia szembesült pótolhatatlan hiányával, hanem az egész világ is.

Carrie Fisher egy rohamosztagosnak öltözött férfi társaságában érkezik a Csillagok háborúja – Az ébredő Erő premierjére, Londonban 2015. december 16-án (Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

Fisher 2016. december 23-án lett rosszul a Londonból Los Angelesbe tartó repülőgépjáraton. Miután a gép leszállt, a színésznőt kórházba szállították, ahol lélegeztetőgépre tették, azonban négy nap múlva, december 27 -én, 60 éves korában elhunyt.

Halála után Fisher rajongói a színésznő tiszteletére a hollywoodi Hírességek sétányán csillagot is készítettek, amelyet a Csillagok háborújából ismert tárgyakkal is elhalmoztak. 2019-ben Sheila Weller író a színésznőről életrajzi könyvet jelentetett meg az Egyesült Államokban, egy összetett, szenvedélyes portré formájában Carrie Fisher: A Life on the Edge címmel.

Carrie Fisher tiszteletére elhelyezett virágok és mécsesek a hollywoodi Hírességek sétányán, ahol tisztelői egy csillagot készítettek számára 2016. december 29-én (Fotó: MTI/EPA/Mike Nelson)

A tragédiát tovább mélyítette, hogy édesanyja, Debbie Reynolds egy nappal lánya halála után, 84 évesen távozott az élők sorából. „Carrie-vel akarok lenni” – állítólag ezek voltak az utolsó szavai. Anya és lánya viszonyáról a HBO dokumentumfilmet is készített Vakító fények: Főszerepben Carrie Fisher és Debbie Reynolds címmel.

Carrie Fisher már öt éve nincs közöttünk, öröksége azonban továbbra sem fakul, senki sem feledkezett meg róla. Színészi hagyatékát lánya, Billie Lourd viszi tovább, aki egyre több filmben szerepel, és akár még édesanyja méltó utódja is lehet.

Carrie Fisher lányával, Billie Lourddal a Csillagok háborúja – Az ébredő Erő (Star Wars – The Force Awakens) világpremierjén a Los Angeles-i TCL Chinese Színháznál 2015. december 14-én (Fotó: MTI/EPA/Jimmy Morriss)

A címlapfotón Carrie Fisher Leia hercegnő szerepében (Forrás: Twitter)