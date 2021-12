Jégvarázslat az M2 Gyerekcsatornán

Manó, rénszarvas, pingvin, sőt még egy karácsonyfa is táncra perdült a jégen az M2 Gyerekcsatorna sportágakat és sportolókat bemutató sorozatának karácsonyi adásában. A gyerekek megismerkedhettek a jégtánccal és részesei lehettek az egykori olimpikon jégtáncos, Hoffmann Nóra által teremtett karácsonyi jégvarázslatnak.

Csodálatos sportolókat, igazi példaképeket mutatott be az M2 Matricák – Gyerekjáték című műsor idén és a karácsonyi adás is folytatta ezt a hagyományt. A műsorvezető, Hnatyszyn Vanda ezúttal a jégtánc varázslatos világába kalauzolta a gyerekeket, akik az egykori olimpikon edzéseibe is betekinthettek.

„A jégtánc művészi része, hogy úgy adjuk elő, mintha könnyű lenne ez a sport, ám megtanulni a lépéseket és művészien a közönség elé tárni hosszú és nehéz tanulási folyamat” – így foglalta össze a sportág nehézségeit Hoffmann Nóra többszörös magyar bajnok, kétszeres olimpikon jégtáncos.

A Gyerekjáték nézői bepillanthattak a tánctermi edzésbe, játékos vetélkedő segítségével a műkorcsolyasport egyik ágának hazai történelmével is megismerkedhettek, emellett pedig részesei lehettek az ünnepi jelmezekbe öltözött kicsik és nagyobbak csodálatos jégtáncának. Az M2 Matricák – Gyerekjátékának karácsonyi hangulatú adása IDE kattintva újranézhető.

Az M2 Matricák sportágakat és sportolókat bemutató Gyerekjáték című sorozata kéthetente, szombatonként látható az M2 Gyerekcsatornán. Vendégei olyan sportolók, akik világbajnokságokon és olimpiákon kimagasló eredményeket értek el és példájukkal a gyereknek is meghozhatják a kedvét a rendszeres mozgáshoz.