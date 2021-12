Amire még Paul McCartney sem lehet büszke: íme, a 10 legrosszabb karácsonyi dal!

A karácsony a szeretet, a meghittség és a fülbe mászó dallamok ünnepe – a többség véleménye szerint. A zeneipar néhány nagyágyúja, meg néhány YouTube-sztár azonban időről időre célzott merényleteket követ el ez ellen. A hirado.hu szubjektív összeállításában a legrosszabbnak tartott karácsonyi dalokat szedtük csokorba – és a Wham!-féle, unalomig játszott Last Christmas nem is fért rá a listára.

10. New Kids On The Block – Funky, Funky Xmas (Funkys Karácsony)

A New Kids On The Block karácsonyi dala garantáltan nem az, ami miatt a nyolcvanas évek második felének és a ’90-es évek elejének legnépszerűbb amerikai fiúbandája 70 millió lemezt adott el világszerte. A Jonathan és Jordan Knight, Joey McIntyre, valamint a Wahlberg fivérek – köztük a később színészi pályára váltott Mark Wahlberggel, aki ekkor még „Marky Mark” művésznéven tört popzenei babérokra – alkotta NKOTB sikerei csúcsán kirándulást tett a karácsonyi dalok világába is. Bár ne tették volna…



9. Christina Aguilera – Oh Holy Night (Ó, szentséges éj)

A szép, szőke – és egyébként remek hangú – Christina Aguilera úgy döntött, élete minden szenvedését beleadja egy karácsonyi dalba. Az előadásmód arra a karácsonyi fényfüzérekkel, a tetőn pedig villogó mikulásszánnal felcsicsázott házra emlékeztet, ami szinte minden utcában megtalálható, és amiről rögtön az jut eszünkbe: ez talán már túlzás.



8. Maroon 5 – Happy Christmas/War Is Over (Boldog Karácsonyt/A háború véget ért)

A dal eredetije, amelyet John Lennon és Yoko Ono 1971-ben énekelt lemezre, vitán felül a valaha írt legszebb és legtartalmasabb karácsonyi dalok egyike. Adam Levine-nek és társainak azonban sikerült olyan rossz kézzel, nehézkes hangszereléssel és egy hamiskás csellószólóval belenyúlnia a dalba, hogy az minden értékét elveszítse. Szigorúan csak a Maroon 5 rajongóinak ajánljuk!



7. The Killers – Don’t Shoot Me Santa (Ne lőjj le, Mikulás!)

Nem éppen ünnephez méltó téma, hogy karácsonykor egy gyilkossággal vádolt srác azért könyörög a Mikulásnak, hogy ne végezzen vele. A 2010-es évek egyik meghatározó rockbandájának előadásában sem a szöveg, sem a zene nem képvisel említésre méltó értéket, a videóban pedig csak a Brandon Flowers és társai által viselt karácsonyi pulóverek érdemelnek figyelmet. Egyetlen mentségük, hogy saját bevallásuk szerint csak viccnek szánták ezt a dalt.



6. Justin Bieber – Mistletoe (Fagyöngy)

A dal a karácsonyi fagyöngyről szól, amely alatt – az angol-amerikai hagyományok szerint – szenteste meg kell csókolni szívünk választottját, és boldogan élhetünk, amíg meg nem halunk. Bieber előadása kissé szirupos, de ez önmagában még nem lenne baj – a videó egyes jelenetei annál inkább. Az még hagyján, hogy a 17 éves kanadai sztárpalánta és barátnője kint cappuccinózik egy kávéház teraszán a hóesésben. Az viszont, hogy Bieber az út szélén álló, másfél millió dollárt érő veterán Porsche kabriójába (ne feledjük: esik a hó) invitálja a leányt, majd a hölgy karácsonyi ajándékára szignózza szintén vagyont érő aláírását, elgondolkodtató a dal őszinteségét tekintve.



5. A Jingle Bells (Száncsengők) arab feldolgozásai

Meglepően sok videó található a videómegosztó portálokon, amelyeken arab vagy hindi nyelven éneklik az egyik legnagyobb karácsonyi klasszikust, a Jingle Bellst. Nagypapakorú katari népzenésztől a libanoni ex-szépségkirálynő, Shiraz előadásán át (őt hallhatják az alábbi videóban) turbános indiai férfiak előadásában, bollywoodi dobkísérettel – dacára annak, hogy a muszlimok és a hinduk köztudottan nem igazán ünneplik a karácsonyt.



4. Younes Jones & Ali – In der Weihnachtsbäckerei (A karácsonyi sütödében)

Németország első számú (béna) karácsonyi slágerét a valóság ihlette: Younes, az afrikai és Ali, a török sütödei alkalmazott táncra perdül egy berlini pékség pultja mögött, és egy teljesen tartalmatlan, ámde fülbemászó karácsonyi dallamot énekel. „A karácsonyi sütödében akad néhány finomság, például méz, tej, kenyér és kolbász” – nagyjából eddig jutnak el minden alkalommal, majd anyanyelvükön reppelnek hozzá egy-egy strófát, végül a dalkezdemény rendre vakvágányra fut. Ha minden idők legrosszabb német karácsonyi slágerének megírása volt a céljuk, bejött: 2019 óta közel 4 millióan nézték meg a videót a YouTube-on, és a kommentelők „egyszerűen imádják”. Hogy pontosan mit esznek rajta, számunkra nem derült ki.



3. Erica C és Roby D – Mr. Hóember

Az 1986-os Interpop Fesztivál megnyerése után („Szerelemre születtem”) az egekbe szökött Zoltán Erika népszerűsége. Az énekesnő kislány korában jazzbalettre járt, így nem csak énekesnőként, hanem koreográfusként, később zenei producerként is dolgozott második férjével, Kátai Róberttel. Zoltán Erika 1996-ban vette fel az Erica C művésznevet, férje pedig Roby D néven csatlakozott hozzá. A friss házasok több közös albumot kiadtak, ezek közül az 1997-es Mr. Hóember – amely címével ellentétben a karácsonyról szól – címadó dala került fel listánkra. „Hé, miszter Hóember, ne hógolyózz a szívemmel / Hé, miszter Hóember, mondd el, hogy mit hoz a december” – énekli a szerelmes ifjú pár, szívünket a kilencvenes években oly népszerű szintipop-köntösbe öltöztetve.



2. Lady Gaga – Christmas Tree (Karácsonyfa)

Talán a legpusztítóbb karácsonyi dal, amelyet valaha női előadó készített. Klasszikus példája annak, hogyan lehet több közismert angolszász karácsonyi dallamot bezsúfolni egy végtelenül monoton szintetizátor-alapba, gondosan ügyelve arra, hogy a végtermék dúdolhatatlan és táncolhatatlan legyen. „Az egyetlen hely, ahol lenni akarsz, a karácsonyfám alatt van” – énekli benne némi áthallással az amerikai popdíva.



1. Paul McCartney & The Wings – Wonderful Christmas Time (Csodálatos karácsonyi napok)

Ez a dal a rettenetes karácsonyi dalok Beatles-e. Az amerikai Rolling Stone magazin szerint „ez egy szerelmes dal egy középkorú férfi és az új Casio szintetizátora között”. Valóban: mintha Paul McCartney-nek, a Beatles egykori legendás gitáros-dalszerzőjének az lett volna az egyetlen célja, hogy megnyomja az összes billentyűt az 1980 karácsonyára kapott, akkoriban szupermenőnek számító, vállra akasztható szintijén. Egy kommentelő szerint „Nincs karácsony, amíg meg nem hallom ezt a dalt a rádióban”. Az orvosok azonban a dallamtapadás súlyos veszélyére figyelmeztetnek, amelytől aznap garantáltan nem menekülünk. Csak saját felelősségére hallgassa!

A címlapfotó illusztráció.