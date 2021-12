Széll Tamás karácsonyi szokásai és a tökéletes bejgli receptje a Főmenüben

Az élet sokféle forgatókönyvet írhat: vannak kapcsolatok, amelyek nemcsak az otthon melegében működnek harmonikusan, hanem a munkahelyen is. Széll Tamás, a Duna Televízió Főmenü című műsorának Michelin-csillagos séfje is gyakran hazaviszi a munkát, hiszen párjával, Szulló Szabinával közös szenvedélyük a gasztronómia, sőt, saját vállalkozásba is együtt fogtak. A karácsonyi szokásaikról és a tökéletes bejgli titkáról is mesélnek majd a Főmenü karácsonyi adásában.

Széll Tamás és Szulló Szabina párosa nemcsak a munkában törekszik mindennap a maximumra, hanem a magánéletükben is: a karácsony meghitt hangulatban és ízletes fogásokban gazdag náluk. „A karácsony szent, családi ünnep nálunk, nem szoktunk elutazni. A legfontosabb, hogy együtt legyünk, finomakat együnk, nézzünk valami jó rajzfilmet és jusson valami meglepetés a fenyő alá” – vallja Széll Tamás, akinek kedvese szintén évről-évre rajongással készül az ünnepekre. „Az a családi szokásunk – annak érdekében, hogy senki ne vállalja túl magát –, hogy minden évben más készül az ünnepekre. Az ételek természetesen főszerepet töltenek be. Tavaly halászlé, kacsamáj pástétom brióssal és nudli is került az asztalra. A mézes-vajas mákos nudli gyerekkori kedvencem” – tette hozzá Szulló Szabina. A Főmenü karácsonyi adásában a séfek a tökéletes bejgli tésztájának receptjét is megosztották a nézőkkel. Hozzávalók: A tészta (4 rúdhoz) • 520 gramm finomliszt

• 260 gramm vaj

• 52 gramm porcukor

• 2 csipet só

• 8 gramm friss élesztő

• 4 db tojás sárgája + 1 db tojás a kenéshez

A lisztet összekeverjük a porcukorral, sóval és belemorzsoljuk a vajat. A tejet (langyosan) elkeverjük a tojássárgájával és a friss élesztővel. Robotgépben a kampós fejjel összedolgozzuk a vajas és élesztős keveréket. Nem szabad túldolgozni a tésztát, állítsuk meg a gépet, amikor az alapanyagok összeállnak. Szedjük a tésztát négy darab, 250 grammos darabra és fóliával körbetekerve hagyjuk a tésztát a hűtőben 1 órát állni. A pihentetés alatt készítsük el a töltelékeket, majd a megpihent tésztát nyújtsuk ki egyenletes vastagságúra 21×26 cm-esre, a szélesebb fele nézzen felénk. A tészta két szélét hajtsuk be, majd ne túl szorosan tekerjük fel a töltelékkel. Tegyük egy sütőpapírral bélelt tepsire, szúrkodjuk meg és kenjük le a tojássárgájával, hagyjuk, hogy megszáradjon, majd kenjük le a tojásfehérjével és hagyjuk, hogy azzal is megszáradjon. Az előmelegített sütőben süssük 10 percig, majd vegyük le a hőfokot 190 fokra és süssük további 15 percre. A kész bejgliket toljuk egymáshoz, a végeket nyomjuk be és hagyjuk így kihűlni. A kihűlt bejgliket szorosan tekerjük fóliába. Főmenü-tipp: A hagyományos diós tölteléket lecserélhetjük pirított mandulás-áfonyásra, a mákos tölteléket pedig érdemes néhány evőkanál szilvalekvárral elkészíteni.