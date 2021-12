A gubaélet kulisszatitkaival indítja a 2022-es évet az M2 Gyerekcsatorna

Ötlettől a megvalósulásig, tervezőtől a montírozóig mutatja be a Rozmaring kunyhóhoz készült werkfilm, hogyan keltek életre a bájos bábfigurák az M2 Gyerekcsatornán. Az „Így készült” kisfilmet január 1-jén mutatja be a csatorna, ám addig sem maradnak gubák nélkül a kicsik és nagyok, a két ünnep között az M2 valamennyi részt megismétli.

December 25-én, szombaton igazi ünnepi hangulatú epizóddal zárul a Rozmaring kunyhó. Az M2 Gyerekcsatornán húsz év után debütált a közmédia által gyártott saját bábsorozat, idén október 9-én. A bájos szereplők, az öt cserfes guba és Napraforgó történeteikkel hamar belopták magukat a nézők szívébe. Napraforgó, valamint a gubák, Mályva, Kele, Deske, Lári és Fári életét, vidám, meghitt és olykor szomorú pillanatait követhették a gyerekek tizenkét szombat estén át.

Jó hír, hogy a csatorna nem hagyja gubák nélkül a nézőket a két ünnep között sem, december 27. és január 1. között megismétli a Rozmaring kunyhó összes részét. A dupla részeket hétköznap 18.45-től, január 1-jén, szombaton pedig 19.20-től láthatják a nézők. Ezen a napon az utolsó részt követően érkezik a Rozmaring kunyhó werkfilmje, amelyben Kele kalauzol minket a bábsorozat készítésének fázisai között.

A kisfilmben láthatjuk majd, hogy a gubák először agyagformában léteztek, sőt kezdetben Mályva is másként nézett ki, de az alkotók azt is bemutatják, milyen folyamatokon keresztül épült fel a kunyhó. Betekinthetnek az alkotás folyamatába, a bábszínészek próbájába, a zene felvételbe, láthatják, miként zajlottak a felvételek és megismerhetik az alkotókat is.

Rozmaring kunyhó – ismétlés dupla részekkel a két ünnep között, hétköznap 18.45-től, január 1-jén 19.20-tól befejező részek és werkfilm az M2 Gyerekcsatornán!