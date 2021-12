M2 matricák: Neked van testvéred? – testvértörténetek ismert színészekkel az M2 Gyerekcsatornán

Ismert hazai színművészek is csatlakoztak az M2 Gyerekcsatorna egyik különleges kezdeményezéséhez. Mások mellett Mahó Andrea, Huszárik Kata, Kautzky Armand és Csőre Gábor is feltűnik azokban a kisfilmekben, amelyek a csatorna felhívására érkezett pályaművekből készültek, testvérek igaz történeteiről.

A testvéri szeretet örök, időről időre egyre árnyaltabb és egyre szorosabb kapcsolat. Gyermekkorban a közös csínytevések, majd később az elmélyült beszélgetések, egymással megosztott titkok és álmok erősítik ezt az eltéphetetlen köteléket. Bár vannak benne hullámvölgyek, legvégül mindig rájövünk, milyen csodálatos dolog az, ha van egy testvérünk. Ezt a gondolatmenetet erősíti az a különleges és szívmelengető kezdeményezés, melyet három évvel ezelőtt hívott életre az M2 Gyerekcsatorna.

A Neked van testvéred? nevű pályázatra 2019 óta olyan történeteket vártak az általános iskolásoktól, amelyek a testvérükkel való kapcsolatukról, közös meghatározó élményeikről szólnak. A legjobb sztorikból végül forgatókönyv, majd kisfilm készül.

Az első évadban kilenc fogalmazást filmesítettek meg, a második és a harmadik szezonban azonban közbeszólt a koronavírus-járvány, emiatt három – három alkotás született. A gyerekek számára nagy öröm volt, hogy családjukkal együtt ellátogathattak a felvételekre, és betekinthettek a kulisszák mögé. Megtapasztalhatták, hogy elevenednek meg a történeteik.

A téli szünetben mutatja be a közmédia gyerekcsatornája a legújabb három kisfilmet, melyekben népszerű és közismert színművészek is szerepet vállaltak. Az első részben Huszárik Kata és Csőre Gábor, a másodikban Simorjay Emese és Csuha Lajos, a harmadikban pedig Kautzky Armand és Mahó Andrea is láthatók. A Cin-csíny Maczelka Barnabás, a Masszíroz lak Veilandics Amira, a Diótesók pedig Sipos Dorka pályázati munkája alapján készült.

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tanulságosak és meghatók lehetnek az epizódok, melyek megerősítik, hogy a testvérek egymás legjobb szövetségesei. A kisfilmek december 25. és január 2. között láthatók az M2 Gyerekcsatornán.

M2 Matricák – Neked van testvéred? – december 25-én és december 26-án, illetve január 2-án az M2 Gyerekcsatornán!

