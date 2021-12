Újjászületett klasszikusok a közmédia ünnepi kínálatában

Múlt századi filmek kaptak 21. századi látványvilágot. A közmédia csatornái és az MTVA archívuma az elmúlt 50 év legnépszerűbb restaurált alkotásaiból készített válogatást az ünnepekre a Duna és Duna World csatornákra, amelyeket a nézők digitálisan felújított változatban tekinthetnek meg, valamint visszanézhetnek az m3.hu oldalon is.

Számos korszakalkotó magyar filmalkotás őrzője az MTVA Archívuma. Az eredeti filmkockák azonban mára az idő és a sok vetítés miatt megviseltek lettek, eredeti állapotukban nem vehetik fel a versenyt a ma készült filmek látványvilágával. Az MTVA restaurátorműhelyében azonban megszületik a csoda: a 35-ös filmkockákról valódi 4K felbontást varázsolnak a nézők készülékeire, úgy, hogy közben az UHD TV-k formátumára konvertálják, azaz a full HD négyszeresére. Sőt, az archívum munkájával nemcsak a kép, hanem a hang is felfrissül – amelynek eredményét az ünnepek alatt a közmédia és az m3.hu oldal közönsége is élvezheti.

A Tenkes kapitánya (1963)

A történelmi kalandfilm meghatározó szerepet töltött be a hazai televíziózás történetében: az 1964-ben készült fekete-fehér alkotás – mint a Magyar Televízió első sorozata – annak idején óriási népszerűségre tett szert. A Rákóczi-szabadságharc idején játszódó történet középpontjában a Siklós környéki kuruc–labanc küzdelmek állnak. Bár a főszereplő Eke Máté egy kitalált személy, de számos jobbágykatonából lett kuruc tiszt történelmi alakja ötvöződik benne. A történet meseszerűen, sok humorral mutatja be azokat a kuruc hősöket, akik ravaszsággal, magyaros temperamentummal győzedelmeskednek a labancok felett. A restaurált változat Zenthe Ferenc születésének 100 évfordulója alkalmából készült, a 13 epizód minden kockájának felújítása közel egy év alatt készült el. A december 20. és 25. között a Duna Televízióban restaurált változatban és az m3.hu-n UHD felbontásban is elérhető.

Abigél (1978)

A Szabó Magda azonos című regényéből 1977-ben készített négyrészes tévésorozat – amiből később kétrészes mozifilmet is összeállítottak – a második világháború küzdelmes időszakát tárja a közönség elé a bentlakásos kálvinista Matula Leánynevelő Intézet lakóin keresztül. A határ menti egyházi nevelőintézet új diákja, Vitay Georgina nehezen illeszkedik be a közegbe. Szerette az izgalmas pesti életét és a szabadságot, szórakozást. Az intézet szigorú világában idegennek érzi magát, de a történet végére mégis összekovácsolódik a leányintézet tagjaival. Lukács Lóránt operatőri munkáját az MTVA restaurátorműhelyének felújítása tette maivá és még élvezhetőbbé. Szerencsi Éva, Básti Lajos és nem utolsó sorban Ruttkai Éva legendás alakítását újra tökéletes képminőséggel, élességgel és színekben élvezhetik a nézők. December 21. és 25. között a Duna Worldön restaurált változatban és az m3.hu-n UHD felbontásban is elérhető.

A Tüskevár (1967)

Ki ne látta volna még az 1966-ban forgatott, Fekete István regényéből készült sorozatot, a Tüskevárat? Generációk nőttek föl Tutajos, Bütyök és Matula bácsi kalandjain. Az M3 online archívumában, az m3.hu-n az ifjúsági filmsorozat felújított változatával felidézhetjük gyerekkorunk gondtalan nyári szüneteit, a természet szépségeire való rácsodálkozás érzését. A filmszalagok restaurálásakor pedig egy extra jelenettel bővült a sorozat.

Elérhető az m3.hu-n felújított változatban.