Demjén Ferenc jó gyerekből lett lázadó rockzenész

Nagyszabású koncerttel készül 75. születésnapjára Demjén Ferenc. A Kossuth-díjas énekes, szövegíró, zeneszerző nemcsak családi körben ünnepel a jeles évfordulón, hanem az Sportarénában is színpadra lép. A művészt december 21-én a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában is felköszöntik majd, este pedig hallható lesz az ünnepelttel egy interjú a Nagyok című zenés portréműsorban, amelyben családjáról és gyerekkoráról is mesél. A hirado.hu további exkluzív tartalmakat is tartogat az évfordulóra.