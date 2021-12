Még egy plüss, még egy zenélő karácsonyi kütyü és észrevétlenül olyan gyűjteményt halmozhatsz fel, amelyre nincs is szükséged. Másnak viszont örömet okoznál vele – tanítja az Adventi Kalandárium aktuális része.

Kütyü manó halmozott fel szép gyűjteményt izgő-mozgó, zenélő kütyükből, ám a többi manó szava szöget üt a fejében. Nem is irigységből mondják, hogy ne halmozzon fel minél több tárgyat, hiszen olyan is akad, amiből már kettő is van. Kütyü manó elhatározza, nem gyűjt felesleges kacatokat, sőt abból ami neki van, másnak is ad karácsonyra. Ugye neked is vannak felesleges tárgyaid…

Az Adventi Kalandárum 18 része ide kattintva nézhető meg.

Adventi Kalandárium – 24 napon át az M2 Gyerekcsatornán!