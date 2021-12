Mozartnak is tetszett volna a Virtuózok V4+ magyar győztesének játéka

A műsor emblémája is lehetne Miklósa Erika szerint Braun Áron, a fiatal tehetség, aki játékával olyannyira elvarázsolta a Virtuózok V4+ nemzetközi zsűrijét a döntőben, hogy ő lett a tehetségkutató magyarországi győztese. A péntek esti fináléban öt ország, tíz fiatal tehetségének szenzációs előadásai mellett, a zsűriszerepben látható HAUSER játékát is élvezhették a nézők, a horvát csellista a Keresztapa filmzenéjét adta elő.

„Nehéz időket élünk, de a zene győzedelmeskedik minden probléma felett és ti boldoggá teszitek majd az embereket, mikor játszatok nekik” – így méltatta Maestro Plácido Domingo a csodálatos komolyzenei karrier előtt álló fiatal tehetségeket a Virtuózok V4+ döntőjében.

Öt ország több száz jelentkezője közül tízen jutottak be a fináléba, amelyet péntek este követhettek egy időben a résztvevő országok nézői. A klasszikus zene jövőjét jelentő ifjú muzsikusok lenyűgözték a nemzetközi zsűrit virtuóz technikájukkal. A szuperzsűri székébe a döntőre visszatért Plácido Domingo világhírű operaénekes-karmester is, míg a korábbi horvát ítész helyét a világhírű csellista, HAUSER vette át. A művész, aki az eredményhirdetés előtt fellépett a műsorban, úgy gondolja, a klasszikus zene minden más műfajra hatással volt, a rock és popzenét is beleértve.

Ezt be is bizonyították a visegrádi országok és Horvátország fiataljai, akik között volt, aki érzelmes hegedűjátékával, mesteri hárfa előadásával, vagy varázslatos zongorajátékával váltott ki ovációt a zsűriből. A két fiatal magyar induló tehetsége előtt is elismeréssel adóztak a szaktekintélyek, Oláh Vilmost virtuóz gitárjátéka mellett részletekre is ügyelő színpadi megjelenéséért, hipnotikus kisugárzásáért is dicsérték.

A marimbázó Braun Áron a döntőben is megmutatta, hogy több hangszeren is képes játszani, az előadott Mozart mű pedig olyan meggyőző volt, hogy őt választották a magyarországi nyertesnek.

„Neked köszönhetően most sok millió ember érzi úgy, hogy közel áll hozzá a klasszikus zene” – méltatta Miklósa Erika a Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima-díjas koloratúrszoprán operaénekes Braun Áron előadását, amelyen szerinte még Mozart is mosolygott az égből. Véleményét HAUSER is osztotta, aki szerint Mozart saját korának rocksztárja volt.

Hogy Braun Áronon kívül a többi négy ország zenei tehetségei közül kik lettek a Virtuózok V4+ győztesei, a teljes adásból alább megtudható.

