Együttműködési lehetőségekről tárgyalt a TVP és az MTVA

Műsorcseréről, közös tartalmak gyártásáról és szakmai továbbképzésekről tárgyalt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Lengyel Televízió Igazgatósági Testületének egyik tagja Budapesten. Papp Dániel és Mateusz Matyszkowicz az együttműködés bővítésének lehetőségeiről szóló megbeszélése után megtekintette az MTVA világszinten is kiemelkedő technológiát használó hír- és sportstúdióit.

Az MTVA vezérigazgatója elmondta, tárgyaltak arról, hogy felgyorsítják a hírcserét a lengyel és a magyar közmédia között, ennek részeként közös aktuális tartalmak is készülhetnek a jövőben.

„Kulturális gyökereink azok közösek, azonosak itt, Közép-Kelet Európában, a közmédia szerepéről ők is ugyanazokat az elveket vallják, és nyilvánvalóan, hogyha ilyen formában közös nyelvet beszélünk, akkor az előnyössé válik, hiszen olyan tartalmakat is tudunk pl. gyártani, amely nemcsak Magyarországon, de Lengyelországban is tud hasznosulni” – fogalmazott Papp Dániel.

Mateusz Matyszkowicz, a TVP igazgatósági tagja kiemelte: új technológiákat ismertek meg a magyar közmédia sport- és hírstúdiójában, valamint sok ötletet merítettek az aktuális csatorna működéséből. A nagy múltra visszatekintő lengyel-magyar barátság 2015-óta hivatalos együttműködést is jelent az MTVA és a Lengyel Televízió között.

A megállapodás tartalmazza, hogy igény esetén a felek ellátják egymást a műsoraikra vonatkozó kiadványokkal, információkat szolgáltatnak egymásnak a gyártással és a különböző munkafolyamatokkal kapcsolatban. A partnerségnek tehát kiemelt szerepe van a közös fejlődésben és egymás szakmai támogatásában.

Korábban, 2018-ban az MTVA M5 kulturális csatornájának igazgatója látogatott el a lengyel közszolgálati médiaszolgáltató varsói központjába.

Ezt követően 2019-ben közös rádiós napot tartott a két intézmény. Idén márciusban a két médiacsoport, az MTVA és a TVP együtt ünnepelte meg a lengyel-magyar barátság napját és tisztelgett a történelmi összetartozás előtt, majd novemberben tíz alkotást nevezett az MTVA a Heart of Europe 2021 Lengyel Nemzetközi TV Fesztiválra, amelyből öt szerepelhetett az esemény versenyprogramjában.