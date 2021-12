Egész napos műsort szentel az adományozásnak a Jónak lenni jó! a közmédia csatornáin

December 19-én egész napos műsorfolyammal várja a segíteni vágyókat a Jónak lenni jó! kampány. Ezen a napon a társadalmi felelősségvállalás jegyében kapcsolódnak össze a közmédia csatornái. Az idei kedvezményezett a Covid-árvákat segítő Regőczi Alapítvány.

Cseke Csilla (Forrás: MTVA)

Tíz évvel ezelőtt indította útjára Jónak lenni jó! kampányát a közmédia. A több héten át tartó gyűjtés részeként minden évben az egyik adventi vasárnapon kapcsolódnak össze a csatornák. A Duna, a Duna World, az M1, az M4 Sport+, az M5 és a Kossuth Rádió műsoraiban is középpontba kerül a jótékonysági akció.

December 19-én több mint nyolc órás élő adást láthatnak a nézők egyedülálló tartalommal. Riportokon, beszélgetéseken keresztül ismerhetik meg az idei kedvezményezett szervezetet és külső helyszíni kapcsolások is lesznek, ahonnan további segítség érkezik a koronavírus-árvákat segítő Regőczi Alapítvány számára.

A stúdió vendégei az élő műsorban osztják meg gondolataikat, ezen kívül egyedi, különleges produkciókkal is készülnek.

Ezen a napon is lehet még vásárolni a felajánlott tárgyakból, de lesznek árverésre bocsátott relikviák is, mint például a köztársasági elnök és felesége által felajánlott ezüst tányér, vagy a porcelán fehérfejű rétisas a Herenditől. Az adományozás azonban nem ér véget ezzel a nappal, hiszen a 1357-es adományvonal a műsor után is él még, egészen az év végéig.

A korábbi évekhez hasonlóan Novodomszky Éva beszélget a stúdióban a vendégekkel, a 1357-es adományvonalon kívül ezen a napon több vonal is él majd, ahol felajánlásokat lehet tenni. A hívásokat reggeltől estig a közmédia műsorvezetői fogadják.

„Elsődleges célunk a segítségnyújtás, azonban küldetésünk az ismeretterjesztés is, hogy az emberek megismerjék a segítő munkát végző alapítványokat” – hívta fel a figyelmet Novodomszky Éva, akit a kezdetek óta láthatnak a nézők a Jónak lenni jó! műsorvezetői között.

Novodomszky Éva (Forrás: MTVA)

„Minden évben vannak egészen szívszorító, személyes történetek, amikor tényleg megküzd az ember azzal, hogy utána vissza tudjon térni a képernyőre és szinte rezzenéstelen arccal folytassa a műsort. Sokat tudunk meg azokról a helyzetekről, amelyekben a segítségre szoruló emberek élnek, és azokról a segítőkről, akik ennek szentelik az életüket. A legszívbemarkolóbb része talán az, amikor elmegyünk forgatni az érintett családokhoz” – idézte fel élményeit a Duna Televízió műsorvezetője, aki gyerekeit is kiskoruk óta úgy neveli, hogy a segítségnyújtás életük része legyen.

„Rendszeresen összegyűjtünk olyan régi játékokat, amelyeknek az iskolai adományozáskor majd örülhet valaki. Megtanultuk, hova vihetünk tartósélelmiszer-csomagot és eljönnek velem adományt vásárolni. Ha gyerekként azt látják, természetes a segítségnyújtás, úgy vélem felnőttként is meg lesz erre az igényük és a világ legtermészetesebb dolga lesz számukra a rászorulók megsegítése”.

Az idén jubiláló karitatív kampány a koronavírus-járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermekeket segíti.

„Végtelenül fontos a Regőczi Alapítvány tevékenysége kapcsán, hogy hosszú távú, személyre szabott megoldást keres. Ebben a helyzetben ugyanis nem elég egyszer támogatni valakit, mert ez az állapot nem múlik el” – emelte ki az alapítvány által végzett munka fontosságát Novodomszky Éva, aki maga is rendszeresen juttat el pénzadományt a kedvezményezettekhez és hangsúlyozza, ha sokan összefognak, akkor sok kicsivel is lehet akkorát lépni előre, mint egy vagy két nagy adománnyal.

A beérkezett felajánlásokról és a karitatív kampányról minden információ megtalálható a Jónak lenni jó! weboldalán, a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon!