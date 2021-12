Elkészült a Magyar Zene Háza, a megújult Városliget gyöngyszeme

„A Liget Budapest Projekt keretében épülő Magyar Zene Háza igazi élő közösségi térként a magyar zenei élet egyik meghatározó találkozóhelye lesz, kiállító-, koncert- és oktatótermekkel, szabadtéri színpaddal, zenepedagógiai foglalkozásokkal, hangversenyekkel, tárlatokkal és egy egyedülálló hangdómmal. Az új intézmény a hazai és világzene nagyszerűségének hírnöke és fóruma lesz” – mondta Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa az M1 Ma reggel című műsorában.

What a pleasure to see the #Hungarian #House of #Music (#museum/#concert hall/#education centre), designed by #architect @soufujimoto, listed as a top 2021 #architectural project by @CNN 🇯🇵🇭🇺 Transformative buildings set to shape the world in 2021 – https://t.co/JANKAMeN43

— Amb. Tamás Iván KOVÁCS 🇭🇺 (@tamasivankovacs) January 8, 2021