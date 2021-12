A Dal 2022 – Már 30 produkció ismert a teljes mezőnyből

Újabb 10 produkció került az élő show-ba, így a teljes, 40-es mezőnyből már 30 slágergyanús dalt megismerhetett a közönség. A Dal 2022 következő 10 kiválasztottját ezúttal is a műsor közösségi felületein jelentették be, majd a Petőfi Rádió délutáni műsorában, a Hazafelé Petőfivel-ben is sorra vették a bővített listát, amelyben a többi között Nyári Aliz, Oláh Ibolya és az Ocho Macho dala is helyet kapott.

Új műsorvezetőkkel, a jövő slágereivel és rendhagyó zenei koncepcióval várja a nézőket A Dal következő évada. A műfajában egyedülálló dalválasztó műsorban 40 produkció versenyez azért, hogy elnyerhesse „Az Év Dala 2022” címet. A Dal hete keretében újabb 10 produkció debütált: december 16-án a műsor Facebook- és Instagram-oldalán, amelyek többsége vidám, pörgős dalokból áll ezúttal. A versenyzők között több ismert előadó és zenekar dala is helyet kapott, amelyeket a Petőfi Rádió a Hazafelé Petőfivel című műsorában mutatott be. Az alábbi dalok már biztos, hogy részt vesznek a versenyben: • Nyári Aliz – Félóra nyár

• Ocho Macho – Lazulj bele

• Oláh Ibolya – Nem adom el

• Pádár Szilvia – Kismadár

• Palágyi Ildikó – Pillangó

• Pankastic! – Hosszú volt a nyár

• Phoenix RT – Levegőt

• Pink & The Panthers – Fényes Galaxisok

• Prove – Karambol

• Ruby Harlem & Roy – Még ma este Továbbra is érdemes lesz követni A Dal Facebook és Instagram-oldalát, hiszen pénteken még érkezik 10 dalcím. Így a hét végére összeáll az 40-es mezőny, amelyek közül egyet jövőre az egész ország dúdol majd és „Az Év Dala 2022" elismerésben részesül. A két műsorvezető, Rókusfalvy Lili és Király Viktor közösségi média felületeit is kísérjétek figyelemmel, melyeken időről időre meglepetések és exkluzív tartalmak várnak.