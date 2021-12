Merülj el a mese világában!

A karácsonyi készülődés közepette néha szünetet is kell tartani. Így tettek a Mikulás manói is az M2 Gyerekcsatorna karácsonyváró műsorában, méghozzá úgy, hogy a meseszünetben maguk is csodás karácsonyfává váltak.

A nagy ajándékcsomagolós munka közepette tartottak meseszünetet a manók. A történet egy hatalmas fenyőfáról szólt, aki egy nap a szoba közepén találta magát pompás díszben. Ekkor döbbent rá, hogy erdei fenyőből valóságos karácsonyfa lett belőle. A manók is elábrándoztak, milyen karácsonyfa lenne belőlük, a mesében ugyanis az a jó, hogy abban bárkiből bármi lehet. Ezért kell néha elmerünk a mesevilágban, sőt mesét ajándékozni is lehet. Adventi Kalandáriumot IDE kattintva nézhetik meg. Adventi Kalandárium – 24 napon át az M2 gyerekcsatornán!