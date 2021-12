Szerezzen örömet távoli rokonainak is

A karácsonyi levélrengeteg birodalmában találjuk a mai kalandáriumban Posta manót, aki elárulja, miért fontos, hogy gondoljunk távol élő rokonainkra, barátainkra. És persze, azt is megmutatja, milyen egyszerűen tehető meg mindezt.

Ma is kinyílik az Adventi Kalandárium ablaka az M2 Gyerekcsatornán, amelyben Posta manó tüsténkedik. Leveleket, képeslapokat ír. „Örömet szeretnék szerezni távol élő barátoknak, rokonoknak, ezért írok nekik. Így mutatom meg, hogy szeretettel gondolok rájuk, még akkor is ha nem sokat találkoznak” – mondta. Tegyél így te is!

Kapcsolódó tartalom

Adventi Kalandárium – 24 napon át az M2 gyerekcsatornán!