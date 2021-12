A Dal 2022 – Ők már biztosan indulnak a versenyen, minden nap tízen mutatkoznak be

Érzelmes, nagyívű dalok, modern, pörgős dallamok és kísérletező, izgalmas produkciók is bekerültek az ország dalválasztó műsorának következő évadába. A Dal 2022-be választott produkciókat négy napon át tízesével a műsor közösségi oldalain jelentik be. Ezt követően a Petőfi Rádió ébresztő műsorában, a Petőfivel a reggel!-ben sem lehetett más a téma.

Új műsorvezetőkkel, a jövő slágereivel és rendhagyó zenei koncepcióval várja a nézőket A Dal következő évada. A műfajában egyedülálló dalválasztó műsorban 40 produkció versenyez azért, hogy elnyerhesse „Az Év Dala 2022” címet. Az élő show mezőnyéből tízet már be is jelentettek, amelyek jól példázzák a műfaji sokszínűségéről is híres műsor célkitűzését: a hazai zenei élet széles palettájáról kaphat ízelítőt a közönség.

Az alábbi dalok már biztos, hogy részt vesznek a versenyben:

Andelic Jonathan – Elhiszem még

Audioshake – Influencer

BariLaci – Elsétáltál

Detti – Mihez Kezdjek

Ekanem – Hideg szél

Erdős Fruzsi – Azt beszélik

Fóris Rita – Olyan szép

GRETA – Igazi kincs

Gubik Petra – Ez van, ez!

Heatlie – Hideg fény

Az elkövetkezendő napokban is érdemes lesz követni A Dal Facebook és Instagram-oldalát, hiszen még három napon át érkezik 10-10 dalcím. Így a hét végére összeáll az 40-es mezőny, amelyek közül egyet jövőre az egész ország dúdol majd és „Az Év Dala 2022” elismerésben részesül. A két műsorvezető, Rókusfalvy Lili és Király Viktor közösségi média felületeit is kísérjétek figyelemmel, melyeken időről időre meglepetések és exkluzív tartalmak várnak! Légy a részese az eseményeknek az első pillanattól kezdve!

