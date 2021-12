2022. június 30-án, 20:00 órától a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a többszörös Grammy- és Oscar-díjas amerikai soul és R&B előadó John Legend, aki olyan albumairól ismert, mint az All of Me, Get Lifted és a Love in the Future.

John Legendet igazi csodagyerekként tartották számon, akit nagymamája tanított meg zongorázni, és templomi kórusban énekelve nőtt fel, majd a Pennsylvaniai Egyetemre járt, ahol egy acappella csoport társszerzője volt. Hamarosan megismerkedett Kanye West feltörekvő hip-hop előadóval, és a két zenész együttműködött egymás demóiban. Olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Alicia Keys, Twista, Janet Jackson és Kanye West. Két további szólóalbum után 2010-ben kiadta a Roots-al közösen, a Wake Up! című albumot. A tévében is megjelent a Duets versenyben coachként, mielőtt megjelent volna a következő albuma, a 2013-as Love in the Future. A művész Oscart, Golden Globe-ot és Grammyt kapott a Common-al, a 2014-es Selma című filmben szereplő Glory című dalukért, majd később Emmy-díjat kapott a 2018-as Jesus Christ Superstar Live in Concert című produkcióban nyújtott teljesítményéért. John Legend 2020. június 19-én adta ki a Bigger Love-t. „Ezekben a fájdalmas időkben néhányunk elgondolkodik azon, vajon jó-e nevetni, táncolni vagy romantikusnak lenni” – mondta. „Művészetünkön keresztül képesek vagyunk erre. Ez az album a szeretet, az öröm, az érzékiség, a remény és a rugalmasság ünnepe, azoknak a dolgoknak, amelyek olyan széppé és hatásossá teszik kultúránkat.” A budapesti, 2022 júniusi koncerten a művész legjobb slágerei lesznek hallhatóak A magyar koncert szervezője a Green Stage Production. A jegyértékesítés december 14.-én kedden 10:00 órától indul online www.eventim.hu -n, illetve személyesen az Tex országos jegyirodáiban.