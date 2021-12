Adventi hangolódás a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek karácsonyi koncertjeivel a Bartók Rádióban

Idén is karácsonyi klasszikusokkal örvendezteti meg hallgatóit a Bartók Rádió. A Magyar Rádió Énekkarának és Szimfonikus Zenekarának, valamint a Magyar Rádió Gyermekkórusának ünnepi koncertjét is közvetíti a csatorna december 15-én és 18-án. Az adventi készülődés jegyében olyan művek csendülnek fel, mint Saint-Saëns Karácsonyi oratóriuma, Josquin des Prez Ave Maria című műve, de gregoriánokból, protestáns énekekből és a világ népeinek karácsonyi dalaiból is ízelítőt kapnak a hallgatók.

December 15-én 20 órakor kezdődik a Magyar Rádió Énekkarának és Szimfonikus Zenekarának karácsonyi koncertje a Mátyás-templomban, amelyet a Bartók Rádió élőben közvetít. A repertoárban szerepel többek között Camille Saint-Saëns Karácsonyi oratóriuma, amelyet pályája elején írt a francia zeneszerző. A mű első hat tételét a párizsi La Madeleine templom éjféli miséjén mutatta be 1869-ben. A kiegészített, végül tíz tételből álló változat csak néhány évvel később született meg. A darab széles ismertségnek örvendett, Magyarországra is eljutott az 1880-as években. „Bachtól megtanulta a komolyságot és az erőt, Mozarttól a bájt és a kellemet” – írta a zeneszerzőről egy korabeli lap. A karácsonyi koncert műsorából nem hiányozhat Josquin des Prez Ave Maria című műve sem. A már életében rendkívül népszerű zeneszerző rafinált technikája, műveinek dallamos stílusa csodálatra késztette már kortársait is. Ave Maria motettáját, mely valamikor az 1480-as években keletkezett, különösen méltatták. Úgy tartották, hogy e kompozíció tökéletesen reprezentálja a kor zeneszerzői stílusát: a darab formája pontosan tükrözi az énekelt szöveg felépítését, mindezt úgy, hogy a kényszeredettség legkisebb érzetét sem kelti, lendülete egy pillanatra sem akad meg. Josquin des Prez halálának 500. évfordulójáról 2021-ben emlékezett meg a zenei világ. A Magyar Rádió Énekkarát és Szimfonikus Zenekarát a hangversenyen Pad Zoltán Liszt-díjas karnagy vezényli, közreműködik Kovács Ágnes (szoprán), Megyesi Schwartz Lucia (mezzoszoprán), Hajdú Diána (alt), Szerekován János (tenor) és Szerdahelyi Pál (bariton). A Magyar Rádió Gyermekkórusának karácsonyi hangversenyét is közvetíti a Bartók Rádió. A Zeneakadémia Nagytermében december 18-án, szombaton 16 órakor kezdődő koncertet a rádió 18.05-től tűzi műsorára. A Magyar Rádió Gyermekkórusa idén is megtartja karácsonyi koncertjét a Zeneakadémián, ezúttal az aktuális járványhelyzet miatt az alsósok kórusa, a Palánták részvétele nélkül. Nagyon színes programmal kárpótoljuk majd ezért a hallgatóságot, dr. Szabó Balázs orgonajátékának segítségével az adventi gregorián és protestáns énekek régmúlt évszázadaiba kalauzoljuk vendégeinket, majd a világ népeinek karácsonyi énekfeldolgozásaiból adunk elő több csokorra valót is: Bárdos, Karai, Farkas, Kocsár fémjelzik a magyar szerzők sorát, de megérezhetjük a német, az angol és a perui karácsony hangulatát is – árulta el Dinyés Soma, a Magyar Rádió Gyermekkórusának vezetője. A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek karácsonyi koncertjei a Bartók Rádióban december 15-én és 18-án. A címlapfotó illusztráció.