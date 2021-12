Zenekara miatt vigyáz magára jobban a Tankcsapda frontembere

Lukács László a Tankcsapda együttes alapítója nem működik adrenalin nélkül. A zenészt a rockzene mellett az extrém sportok töltik fel a leginkább, de az ejtőernyőzésről egy súlyos baleset miatt örökre lemondott. Koltay Anna műsorában, a Magas és Mélyben azt is bevallotta, nem a sérülései tántorították el szenvedélyétől, hanem zenésztársai tiltották le róla.

Sosem voltak allűrjei, sikerei dacára hétköznapi élete van, a mai napig szülővárosában, Debrecenben él, és az egyetlen veszélyes szenvedélyéről is lemondott: felhagyott az ejtőernyőzéssel. Lukács László, a hazai rockzene zászlóshajója, a Tankcsapda alapítója és énekes-basszusgitárosa nem a fékevesztett rock ’n’ rollt képviseli életmódjával. Bár rendszeresen sportol és egészségtudatosan él, annak idején nehezen mondott le az adrenalinról, de két ejtőernyős baleset után zenekara lebeszélte cseppet sem veszélytelen hobbijáról – mesélte az M2 Petőfi TV zenés portréműsorában, a Magas és Mélyben.

„Ha nem zenélnék, talán pilóta lennék, már gyerekkorom óta vonz a repülés. Tíz évig aktívan ejtőernyőztem. Ha rajtam múlt volna, a mai napig ugrálnék, de a zenekarban a többiek átértékelték a dolgot a balesetem után. Miattuk akasztottam szögre az ejtőernyőt. Nehéz volt, mert nem én döntöttem, de felfogtam, hogy igazuk van és tartom is magam ehhez. Kicsit olyan ez, mintha levágták volna az egyik kezemet” – vallott az adásban élete legnehezebb elhatározásáról Lukács Laci, aki három évvel ezelőtt megnősült, így már nemcsak zenésztársai, hanem felesége is felelősséget érez iránta. Bár magánéletét távol tartja a nyilvánosságtól, a műsorban a házasságkötése előtti időszakról és fogadalmának erejéről is mesélt a Tankcsapda zenésze.

„Sosem voltam a rock ’n’ roll magányos farkasa, nem vetettem el a gondolatot, hogy egyszer megnősülök. Egy dologban voltam biztos, hogy csak olyan nőnek mondom ki, hogy holtodiglan-holtomiglan, akiről valóban azt gondolom, hogy egy életen át a társam lehet” – hangsúlyozta az adásban Lukács László, akinek bár voltak hosszabb, boldog párkapcsolatai, amíg nem találkozott a feleségével, egy nővel sem érezte úgy, hogy megkérné a kezét. Bár jegygyűrűjét nem mindig hordja, a házasság szentségére kőbe vésett egyezségként tekint.

