Titokban jelentkezett bemondónak, ma már egy ország ismeri

Bemondói karrierjének immáron 43 éves évfordulóját ünnepli decemberben Mohai Gábor. Ez alkalomból a Kossuth Rádió Kívánságkosár című műsorában mesélt karrierje kezdetéről és első rádiós élményeiről.

„A rádióújságban megjelent egy cikk, hogy budapesti férfiakat keres a Magyar Rádió bemondónak. Akkor én titokban jelentkeztem, senkinek – se a munkahelyemen, a színházban, se otthon a családban – nem szóltam. Ez három felvételi vizsgából állt, és csak akkor mondtam meg, amikor már 1978-ban felvettek a Magyar Rádióba” – mesélte az előadóművész. Bár legfőbb vágya az volt, hogy az egyetlen Kossuth-díjas előadóművésznőhöz, Jancsó Adrienne-hez hasonlóan csak verseket olvasson, a Magyar Rádióval kötött szerződésétől kezdve számos műfajban kipróbálta magát, és megszerette a rádiózás legkülönfélébb műfajait is.

Karrierje kezdeteiről elmondta, sokat kellett hajnali műszakban dolgoznia. Ekkor 3 órakor csörgött az órája, és fé ötkor már a stúdióban ülve várta a Rákóczi induló felcsendülését, amivel elkezdődött az adás. „Kifújtam magam, megnyomtam a gombot, és valami földöntúli érzés volt az, hogy most magamra nyithattam a világot. Itt ülök a Bródy Sándor utcában és most engem Nyíregyházán is hallanak” – idézte fel a kezdés pillanatait Mohai. Elmondása szerint a mai napig örömét találja benne.

Az interjúban adventi jókívánságát is megosztja a hallgatókkal.