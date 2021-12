Kiállítás mutatja be a magyar labdarúgás aranykorát a Győri Nemzeti Színházban

A Magyar Labdarúgás Aranykora – az Aranycsapat, Puskás, Czibor, Kocsis, Kubala címmel kiállítás nyílt a Széchenyi István Egyetem gondozásában a Győri Nemzeti Színházban szombaton kora este, a Puskás című musical helyi bemutatója előtt.

A magyar labdarúgás hét évtizeddel ezelőtti aranykorának, az Aranycsapatnak, valamint Puskás Ferencnek, Kubala Lászlónak, Kocsis Sándornak és Czibor Zoltánnak emléket állító tárlaton trófeákat, korabeli újságcikkeket, érmeket és személyes tárgyakat lehet megtekinteni. Egyebek mellett például Kubala László útlevelét.

Kovács Barnabás volt barcelonai főkonzul megnyitó beszédében felidézte, hogy a kiállítást először 2018-ban Barcelonában mutatták be, és azért hozták Győrbe, mert Balogh Balázzsal, a Puskás Intézet igazgatójával úgy vélték, hogy a kiállítás és a musical erősítik egymást.

Balogh Balázs hozzátette: a kiállítás tárgyai által a néző betekintést nyerhet az Aranycsapat korába. Emlékeztetett rá, hogy

komoly anyaggal rendelkeznek az Aranycsapatról, elsősorban Puskás Ferencről, de több olyan relikviát is sikerült megszerezniük más játékosoktól, amelyeket szívesen mutatnak meg a nagyközönségnek.

Jelenleg Kőszegen is van egy kiállításuk.

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete azt mondta: a kiállítással a múltat úgy elevenítik fel, hogy azzal az új generációnak is üzennek, bemutatva az egykor világszínvonalú magyar labdarúgó kultúrát. Kitért arra is, hogy Puskás és Kubala között sok párhuzamot lehet vonni, azon túl is, hogy egy évben születtek, Budapest nyolcadik kerületében nevelkedtek, továbbá mindketten a spanyol labdarúgás ma is ismert játékosai. Puskásnak Madridban, Kubalának pedig Barcelonában állítottak szobrot.

Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója elmondta, hogy a kiállítást január 15-ig lehet megtekinteni. Szente Vajk, a Puskás című musical rendezője azt hangsúlyozta, hogy kézzelfoghatóvá próbálták tenni az Aranycsapat korát azáltal, hogy elmesélik Puskás Ferenc történetét. Szabó László producer arról beszélt, hogy 21 előadást tartanak Győrben.

„A musical nem a labdarúgásról szól, hanem a magyarságunkról, arról, hogy amikor a magyar nemzetről beszélünk, mit tartunk a legfontosabb értékeknek”

– tette hozzá.

Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP), Győr polgármestere azt mondta, hogy a magyarok büszkék lehetnek a múltjukra, majd reményét fejezte ki, hogy évtizedek múlva a ma történteket is úgy fogják megénekelni, mint az Aranycsapatét.

Simon Róbert Balázs, a térség fideszes országgyűlési képviselője kifejtette, hogy a megyeszékhely az ország egyik gazdasági, míg a régió felsőoktatási központja, valamint a kulturális élet egyik meghatározó nagyvárosa Magyarországon. Hozzátette, hogy Budapest és Szeged után Győr a harmadik város, ahol a musicalt kőszínházban mutatják be.

Címlapfotón

: Jelenet a Puskás, a musical című előadás próbáján a Győri Nemzeti Színházban 2021. december 9-én. Szente Vajk, Galambos Attila és Juhász Levente darabját Szente Vajk rendezésében december 11-én mutatták be Győrben. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)