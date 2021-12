Az otthon melegét a szeretet adja

Az igazán értékes ajándék lehet egy apró figyelmesség, vagy egy kérés nélkül érkező segítség – erre tanít az M2 Gyerekcsatorna adventi műsorsorozatának aktuális adásában Favágó manó, aki épp azon dolgozik, hogy segítsen a manók kuckóit befűteni.

Adventi Kalandárium – 8. rész

Épp tűzifa darabolása közben találjuk Favágó manót az Adventi Kalandáriumban, aki azon dolgozik, hogy a pici manók, pici kályhájába legyen mivel befűteni. A hidegben végzett munka közben egy manótársa meleg itallal lepi meg, amely apró figyelmesség, de az átfagyott kezeknek és a léleknek is óriási ajándék. Favágó manó meg is fogalmazza, milyen értékes, ha olyanokkal él együtt az ember, akik szeretik egymást és figyelnek a másikra. Bár fával be lehet fűteni a házakat, az otthon melegét mégis a szeretet adja.

Adventi Kalandárium – 24 napon át az M2 gyerekcsatornán.