Tótfalusi Fanni családtagként tekint gyerekkori barátnője szüleire

Felejthetetlen nyarak, gyerekkori kalandok és megható vallomások – a Nyár '26 magazin Emlékek című sorozatában hírességek idézik fel életük legszebb nyári pillanatait. A nézők olyan személyes történeteket hallhatnak, amelyek eddig talán még sosem kerültek nyilvánosságra. Elsőként a műsor egyik idei háziasszonya, Tótfalusi Fanni idézte fel legemlékezetesebb nyarait.

Tótfalusi Fanni öt évet dolgozott a budai rakparton álló A38 Hajón, mint az M2 Petőfi TV munkatársa, de nemcsak ezért áll közel a szívéhez a fővárost kettészelő folyó. A Duna és annak egyik holtága gyerekkora óta meghatározó számára – erről a Nyár ’26 magazin Emlékek sorozatában beszélt.

„Igazi pesti lány vagyok, ezért mindig gyönyörködöm, amikor átmegyek Budára és onnan is megcsodálhatom a híd másik oldalán állva a látképet. A Szigetbecse-Ráckeve határán található Duna-holtág az egyik kedvenc helyem, mert a gyerekkorom egy részét ott tölthettem a legjobb barátnőmnek köszönhetően. Van ott egy nyaralójuk, ahová sokszor meghívtak nyaranta. Rengeteget fürödtünk a Dunában, akár éjszaka is. Fantasztikusan jó élményt őrzök innen” – nosztalgiázott a képernyős, és hozzátette, két évvel ezelőtt ott ünnepelték meg a barátságuk 20. évfordulóját is.

„Általános iskolásként a szüleink egymás mellé ültettek minket a legelső sorban. Az első tanítási napon odaadtam a süteményem felét Katicának, onnantól kezdve megszerettük egymást és elválaszathatatlanok vagyunk” – jelentette ki Tótfalusi Fanni, aki úgy érzi, bármikor számíthatnak egymásra barátnőjével. „Ha az éjszaka közepén hívnám őt segítségért, akkor azonnal jönne. Mindenben támogat, mindig mellettem van. A szülei olyanok nekem, mintha az enyémek is lennének. Ez már több egy barátságnál, olyan, mintha családtagok volnánk” – hangsúlyozta a műsorvezető.

Kép forrása: MTVA

Tótfalusi Fanni hozzátette, hogy a Duna nemcsak a magánéletében bír különleges jelentőséggel, hanem a pályafutásában is fontos szerepet játszik: jelenleg a Duna csatorna műsorvezetőjeként több produkcióban is láthatják a nézők. Sokat jelent számára, hogy ugyanannál a televíziónál dolgozhat, amelynek szeretett édesanyja, a tavaly tavasszal elhunyt Bényi Ildikó több évtizeden át meghatározó személyisége volt.

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Nyár ’26 – délelőttönként 10 órától a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA