Janza Kata a szülőszobán átélt drámai pillanatokról: „Óráknak tűnt az a másfél perc”

Rendhagyó adással várta nézőit gyereknapon a Duna vasárnap kora esti talkshow-ja: az Azt beszélik sztárkommentelői és gyermekeik érkeztek a stúdióba. A humoros helyzetek és ritkán látott gyerekkori képek mellett megható történetek is elhangoztak. Janza Kata, Jászai Mari-díjas színművész a szülőszobán átélt drámai pillanatokról vallott, Pásztor Anna énekes pedig büszkén mesélt fiáról, aki önállóan tanult meg angolul és zongorázni is.

Ritka pillanatokat élhettek át az Azt beszélik nézői a legutóbbi adásban: az ismert sztárkommentelők – Janza Kata, Pásztor Anna, Kovács Áron és Harsányi Levente – saját gyerekkori fotóikat is megmutatták, és meséltek gyermekeikhez kötődő felemelő pillanataikról.

A legmeghatóbb történetek közé tartoztak a születések emlékei. Pásztor Anna felidézte, hogy fia, Benji érkezésekor akadt némi izgalom: mivel a köldökzsinór a baba bokájára tekeredett –, amikor megszületett, kékes színű volt, amelyhez vörös haj társult. Második gyermekénél, Zoénál már egészen más élményben volt része. Sikerült elérnie, hogy a kislányt közvetlenül a születése után a mellkasára helyezzék. A csecsemő hangosan sírt, ám amint édesanyja megszólalt, azonnal megnyugodott. „Azt mondtam neki, hogy én vagyok az, anya, és rögtön elhallgatott” – idézte fel meghatódva.

Janza Kata is mesélt két gyermeke születéséről. Elárulta, hogy lánya, Janka világrajövetele különösen nehéz pillanatokat hozott számára. A kislány nem akart megszületni, a szülés során pedig komplikáció is adódott. „Másfél percig nem sírt fel. Nekem az óráknak tűnt” – vallotta be a színművész. Elmondása szerint a helyzetet végül egy nagy tapasztalattal rendelkező szülésznő oldotta meg, aki félretolt mindenkit, és határozott közbelépésének köszönhetően Janka végül felsírt. „Gyakorlatilag beütögette a gyerekemet az életbe” – fogalmazott Janza Kata a drámai élményről, amelyet sosem felejt el. Fia, Samu érkezése már egészen más történet volt. A kisfiú három héttel korábban született, aminek okát a műsorban humorosan idézte fel. Egy baráti vacsorán ugyanis megkóstolt egy paradicsomos húsgombócot, amely a házigazdák ígérete ellenére rendkívül csípősnek bizonyult. Kata szerint Samu ezt követően úgy döntött, nem vár tovább. A színművész nevetve hozzátette: fia azóta is tartja ezt a tempót, mindenben az elsők között van.

A beszélgetés során az apák is felidézték a számukra emlékezetes perceket. Harsányi Levente büszkén mesélte, hogy fia, Nándi születésekor ő vághatta el a köldökzsinórt. Kovács Áron, aki három gyermek édesapja, és augusztusban negyedszerre is apa lesz, valamennyi gyermeke születésénél végig jelen volt. Elmondása szerint mindkét édesanya megerősítette számára, hogy sokat számított a jelenléte, amely lelkileg is komoly támaszt adott a szülés során. A műsorvezető azt is elárulta, mindig ragaszkodott ahhoz, hogy elsőként ő fürdesse meg újszülött gyermekeit. Legkisebb fia születésekor pedig, amikor először a karjába vette a kisbabát, ezt mondta neki: „Nagyon sokat fogunk nevetni.”

A gyereknapi különkiadásban a sztárkommentelők gyermekei is csatlakoztak szüleikhez a stúdióban. Harsányi Lilla, Kovács Luca, Kővári Samu Richárd és Galotti-Tóth Benjamin játékos feladatokban vettek részt, miközben a nézők őket is jobban megismerhették. A fiatalok meséltek szüleikről, akik ugyancsak büszkén beszéltek gyermekeikről. Pásztor Anna külön kiemelte fia tehetségét és önállóságát. Elmondta, Benji még hároméves sem volt, amikor angol nyelvű rajzfilmek segítségével elsajátította a nyelvet, később pedig autodidakta módon tanulta meg a zongorázás alapjait is. A fiatal tehetség hamarosan jazz-zongoristától tanul tovább, ami édesanyjára is inspirálóan hatott. Az énekesnő elárulta, hogy ő maga is jazz-énektanárhoz jár majd, így a zene iránti közös szenvedélyük újabb közös élményekkel gazdagíthatja kapcsolatukat.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

A Duna vasárnap kora esti talkshow-ja továbbra is könnyed, humoros, olykor komolyabb hangvételben szemezget a közösségi média témáiból. A következő adásban, június 7-én Mészáros Ibolya műsorvezető és vendégei várják 18:45-től a nézőket.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga