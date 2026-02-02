„Tévedtek” a budapesti állatkert medvéi az időjárást illetően – az ismert meteorológus szerint még koránt sincs vége a télnek

Műsorújság
2026.02.02. 20:23

Főoldal / Életmód

A néphagyomány szerint a medvék februári viselkedése megjósolja a tél hosszát, ám a fővárosi állatkert tapasztalatai és a meteorológusok szerint idén sem érdemes messzemenő következtetéseket levonni.

A népi hagyomány úgy tartja, hogy ezen a napon a téli álmából ébredő medve előbújik barlangjából. Ha napos időben meglátja a saját árnyékát, visszabújik vackába, mert hosszú télre számítunk – ilyenkor azt mondjuk, megijed az árnyékától. Ha azonban borús idő fogadja, és nem látja meg az árnyékát, elindul táplálék után, ami a tél végét és a tavasz közeledtét jelzi.

Hétfőn a fővárosi állatkert medvéit szomorkás, erősen felhős idő fogadta a kifutójuk előtt.

Az állatok nem bújtak vissza vackukba, hanem falatozni kezdtek – ám mindez mégsem jelenti azt, hogy valóban itt lenne a tavasz.

Pártai Lucia, az eumet.hu vezető a meteorológusa a Blikknek elmondta szerint a héten várható, kora tavaszias időjárás zavarhatta össze a medvéket. Elmondása szerint kedden havazással indul a nap, majd az enyhébb idő egészen a hét végéig elnyúlhat, napközben akár 8 fokkal. Ezt követően azonban visszatér a tél: nem a korábbi hetek kemény fagyai jönnek vissza, hanem átlagos februári hőmérsékletek, reggelenként enyhe fagyokkal, nappal néhány fokkal.

A meteorológus arra is felhívta a figyelmet, hogy sem a medvék, sem a szakemberek nem látnak két hétnél előrébb az időjárás alakulásában,

hiszen a légkörben számos, nehezen előre jelezhető folyamat zajlik.

Kiemelt kép: MTI/Oláh Tamás. 

barna medveidőjárásmedvetavasztél Fővárosi Állat- és Növénykert

