„Tévedtek” a budapesti állatkert medvéi az időjárást illetően – az ismert meteorológus szerint még koránt sincs vége a télnek

A népi hagyomány úgy tartja, hogy ezen a napon a téli álmából ébredő medve előbújik barlangjából. Ha napos időben meglátja a saját árnyékát, visszabújik vackába, mert hosszú télre számítunk – ilyenkor azt mondjuk, megijed az árnyékától. Ha azonban borús idő fogadja, és nem látja meg az árnyékát, elindul táplálék után, ami a tél végét és a tavasz közeledtét jelzi.

Hétfőn a fővárosi állatkert medvéit szomorkás, erősen felhős idő fogadta a kifutójuk előtt.

Az állatok nem bújtak vissza vackukba, hanem falatozni kezdtek – ám mindez mégsem jelenti azt, hogy valóban itt lenne a tavasz.

Pártai Lucia, az eumet.hu vezető a meteorológusa a Blikknek elmondta szerint a héten várható, kora tavaszias időjárás zavarhatta össze a medvéket. Elmondása szerint kedden havazással indul a nap, majd az enyhébb idő egészen a hét végéig elnyúlhat, napközben akár 8 fokkal. Ezt követően azonban visszatér a tél: nem a korábbi hetek kemény fagyai jönnek vissza, hanem átlagos februári hőmérsékletek, reggelenként enyhe fagyokkal, nappal néhány fokkal.

A meteorológus arra is felhívta a figyelmet, hogy sem a medvék, sem a szakemberek nem látnak két hétnél előrébb az időjárás alakulásában,

hiszen a légkörben számos, nehezen előre jelezhető folyamat zajlik.