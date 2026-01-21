Frida Kahlo és Dalí ihlette Király Linda új klipjét – az M2 Petőfi TV-ben mutatta be

Kemény, ugyanakkor meghatározó évként tekint vissza 2025-re Király Linda, aki az M2 Petőfi TV Mit kíván? című műsorának vendégeként mutatta be legújabb dala, a Te meg én videóklipjét. Az énekes őszintén beszélt az elmúlt időszak belső és külső változásairól, amelyek nemcsak az életmódjára, hanem művészetére is mély hatást gyakoroltak.

Király Linda életmódváltásában öccse, Viktor volt a legfőbb inspiráció. Mint mondta, a közös edzéseknek köszönhetően fokozatos testi megújulás, majd ezzel párhuzamosan a lelki munka is elkezdődött. „Szépen, lassan kialakult az új énem. Ez a változás a zenémre is hatással volt” – fogalmazott a Mit kíván? című zenei műsorban.

A Te meg én című dalhoz készült klip vizuális világát két ikonikus festő, Frida Kahlo és Salvador Dalí munkássága inspirálta.

A szürreális, festményszerű esztétika szorosan összefonódik a dal üzenetével: egy olyan szerelemről mesél, amelyben a nő folyamatosan átfesti a valóságot, mert idealizálja a szeretett férfit, miközben a szíve mélyén pontosan tudja, hogy nincs jövőjük.

Király Linda arról is beszélt, hogy a készülő új album egységes ívet követ majd: végigvezeti a hallgatót azokon az élethelyzeteken, amelyekben elakadást élt meg.

„Mindig szerettem volna valami ideálisat láttatni, de mindezt mostanra már elengedtem”

– mondta, hozzátéve, hogy hosszú évek óta először érzi újra azt a belső hívást és örömöt, ami miatt annak idején a zenei pályát választotta.

Az új dal fogadtatása mind a rajongók, mind a szakma részéről rendkívül pozitív volt. Az énekest különösen megérintette egy visszajelzés, amely szerint a dal „gyógyítja a lelket” – ez számára is pontosan azt az érzést tükrözi, amit az alkotás során megélt. A teljes beszélgetés újranézhető az M2 Petőfi TV Médiaklikk-oldalán.

Mit kíván? – az M2 Petőfi TV esténként jelentkező zenés kívánságműsora, szimbiózisban a Petőfi Rádió zenei kínálatával.

Kiemelt kép forrása: MTVA