Váratlan helyen tűnt fel Tótfalusi Fanni

Kivételesen a Család-barát magazin stúdiójából köszöntötte a nézőket Tótfalusi Fanni, a közmédia műsorvezetője. A televíziós közönség jelenleg az Önök kérték állandó háziasszonyaként, a SzerencseSzombat műsorvezetőjeként, valamint a Csináljuk a fesztivált! kulisszaadásaiból ismerheti őt, most reggeli élő műsorban is kipróbálhatta magát.

A Duna országos délelőtti magazinja, a Család-barát műsorvezetőjeként láthatták szerda reggel Tótfalusi Fannit a közmédia nézői. Az új feladatban tapasztalt kollégája, Fodor Imre volt segítségére, akivel jelenleg is együtt dolgoznak a Csináljuk a fesztivált! showműsor adásaiban – csupán a színpad és a kulisszák választja el őket egymástól.

„Örülök, hogy kipróbálhattam magam egy élő reggeli műsorban. Fodor Imre kollégám és a profi stáb mellett esélyem sem volt arra, hogy szorongjak. A műsor valamennyi témája közel állt hozzám: sztárvendégünk Nagy Sándor színművész volt, akivel az Azt beszélik című műsorról beszélgettünk. Szó esett még kirándulásról, családbarát munkahelyi intézkedésekről, a stúdiókonyhában pedig egészséges, finom szendvicseket mutattunk be a nézőknek” – összegezte élményeit Tótfalusi Fanni. Műsorvezetőtársa, Fodor Imre szerint magabiztosan vette ifjú kolléganője az élő adás kihívásait, a nézők pedig egy új oldaláról ismerhették meg.

A nap második részében a Családi kör adásában is folytatta a műsorvezetést a képernyős, ebben Kautzky Armand oldalán láthatták. A jövőben heti rendszerességgel találkozhatnak a nézők Tótfalusi Fannival a Duna élő napi magazinjaiban.

Család-barát – hétköznaponként 9:35-kor és 11:10-kor a Duna műsorán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga