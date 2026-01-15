Janza Kata nem győz bocsánatot kérni utólag  

Szüleinek szobrot kellene állítani, vallja Janza Kata a Ridikül Tinédzserekkel ez élet című adásában, visszaemlékezve saját fiatalkorára. Mint mondta, utólag is nem győz bocsánatot kérni tőlük, és magából kiindulva alaposan felfegyverkezett, amikor édesanya lett, ám gyermekei nem okoztak neki annyi fejtörést, mint ő annak idején a szüleinek.

„Szerettem volna elérni az álmomat, és ezért mindent elkövettem” – vallotta be Janza Kata tinédzserkorára visszatekintve a Duna Ridikül című talkshow-jában. Az adás aktuális háziasszonyának, a Csináljuk a fesztivált! műsorvezetőjének, Rókusfalvy Lilinek elárulta, a matematika korrepetálásra szánt összeg egészét inkább egy színjátszó szakkörre költötte. Mindez szülei számára egy iskolai jelmezbálon derült ki a matematikatanárral folytatott ártatlan beszélgetés során. Volt, hogy lógott is az iskolából, főként az imént említett tárgyról, mert annyira félt a matekóráktól. A Jászai Mari-díjas és Dankó Zenei Díjas színművész-énekes, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja elmondta azt is, hogy egyedül ment el felvételizni a Magyar Rádió Gyermekkórusába, és már csak azt közölte szüleivel, hogy felvették.

„A színjátszó szakkörben, és a gyerekkórusban is boldog voltam. Mindezek mellett kihasználtam a tinédzserkort, sokat bandáztam” – emlékezett vissza, felidézve azt is, hogy olykor az ablakon mászott ki, testvérét pedig zsebpénzéből lefizette, hogy biztosítsa neki a titkos visszatérést.

Önmagából kiindulva alaposan felfegyverkezett, amikor megszülettek gyermekei, de ők nem az édesanyjukra ütöttek ezen a téren. Janza Kata azonban megértő szülőként segíti csemetéit, például fia, Samu a házibulikat rendszerint náluk tartja, ha pedig elmennek, csak annyit kér, mindig tudja, kikkel és éppen hol van.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Ridikül – hétköznaponként 16 órától a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA