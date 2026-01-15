Janza Kata nem győz bocsánatot kérni utólag  

„Szerettem volna elérni az álmomat, és ezért mindent elkövettem” – vallotta be Janza Kata tinédzserkorára visszatekintve a Duna Ridikül című talkshow-jában. Az adás aktuális háziasszonyának, a Csináljuk a fesztivált! műsorvezetőjének, Rókusfalvy Lilinek elárulta, a matematika korrepetálásra szánt összeg egészét inkább egy színjátszó szakkörre költötte. Mindez szülei számára egy iskolai jelmezbálon derült ki a matematikatanárral folytatott ártatlan beszélgetés során. Volt, hogy lógott is az iskolából, főként az imént említett tárgyról, mert annyira félt a matekóráktól. A Jászai Mari-díjas és Dankó Zenei Díjas színművész-énekes, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja elmondta azt is, hogy egyedül ment el felvételizni a Magyar Rádió Gyermekkórusába, és már csak azt közölte szüleivel, hogy felvették.
„A színjátszó szakkörben, és a gyerekkórusban is boldog voltam. Mindezek mellett kihasználtam a tinédzserkort, sokat bandáztam” – emlékezett vissza, felidézve azt is, hogy olykor az ablakon mászott ki, testvérét pedig zsebpénzéből lefizette, hogy biztosítsa neki a titkos visszatérést.
Önmagából kiindulva alaposan felfegyverkezett, amikor megszülettek gyermekei, de ők nem az édesanyjukra ütöttek ezen a téren. Janza Kata azonban megértő szülőként segíti csemetéit, például fia, Samu a házibulikat rendszerint náluk tartja, ha pedig elmennek, csak annyit kér, mindig tudja, kikkel és éppen hol van.
