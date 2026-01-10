Sorscsapások formálták át Keresztes Ildikó gondolkodását

Őszintén mesélt Keresztes Ildikó élete nagy kihívásairól és az azokat követő újrakezdésről a Duna hétköznap délutánonként jelentkező talkshow-jában, a Ridikülben, Csisztu Zsuzsa vendégeként. A Máté Péter-díjas énekesnek a daganatos betegségéből való gyógyulásnál csak édesanyja elvesztése volt nehezebb.

Szakmai válságai és válása is megviselte Keresztes Ildikót, de az utóbbi években két ennél is súlyosabb élethelyzetbe került, amelyek alapjában formálták át a gondolkodását. Agyműtétje után szeretett édesanyja elvesztésével kellett szembesülnie, aki – mint mondta – élete legfontosabb személye volt. Meggyőződése szerint ezek a fájdalmas tapasztalatok mind magukban hordozzák az újrakezdés lehetőségét, még akkor is, ha ezt az ember csak később ismeri fel.

„Későn érő típus vagyok, tíz-húsz évet elbolondoztam az életemből. Bánom, mert az élet véges. Szenvedélyesen szeretem a szakmámat, de ebbe is bele lehet halni. Kimerültem, depressziós voltam, kezdtem olyan emberré válni, aki nem szeretnék lenni. (…) Szerintem ezt az aggyal kapcsolatos betegséget is azért kaptam, mert túlságosan sokat töprengtem, analizáltam, miközben kívülről egy nagyon magabiztos, erős nőnek tűnök”

– fogalmazott a Ridikül vendégeként az énekes.

A beszélgetés során Keresztes Ildikó arról is őszintén vallott, hogy gyógyulásában hatalmas szerepe volt az istenhitének, a tudatos derűlátó szemléletmódjának és szerettei támogatásának. A legnagyobb feladatot számára azonban az új egyensúly megtalálása és önmaga elfogadása jelentette. „Hatvan év alatt először tapasztaltam meg, hogy elégedett vagyok a teljesítményemmel” – jelentette ki, miközben felidézte, milyen jól sikerült pályafutása 40. jubileumát ünneplő koncertje. Hozzátette, biztos abban, hogy a fellépése közben, láthatatlan módon, de egyik kezét édesanyja, a másikat a Jóisten fogta. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Ridikül – hétköznaponként 16 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Keresztes Ildikó (Forrás: MTVA/Tőke Béla)