Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Így játszottak először a hóban a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
2026.01.07. 15:47

Főoldal / Életmód

| Szerző: hirado.hu

Miközben az ország nagy részét vastag hótakaró borította be, a Nyíregyházi Állatpark egy látványos videóval mutatta meg, hogyan fedezik fel először a havat a park jegesmedvebocsai.

A Nyíregyházi Állatpark közösségi oldalain osztott meg egy videót, amelyben a jegesmedvebocsok első havas élménye látható. A felvételeken a bocsok felszabadultan játszadoznak a hóban, ismerkedve az új környezettel.

Az országban eközben jelentős havazás alakult ki: szerda reggelre sokfelé 15–25 centiméter közé vastagodott a hóréteg. Az északnyugati és délkeleti határvidéken ennél kevesebb hó hullott, míg a Bakonyban és a délnyugati területeken helyenként a 30 centimétert is meghaladta a hótakaró vastagsága.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

havazásjegesmedve Nyíregyházi Állatpark

Ajánljuk még

 