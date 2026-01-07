Így játszottak először a hóban a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai – VIDEÓ

Miközben az ország nagy részét vastag hótakaró borította be, a Nyíregyházi Állatpark egy látványos videóval mutatta meg, hogyan fedezik fel először a havat a park jegesmedvebocsai.

A Nyíregyházi Állatpark közösségi oldalain osztott meg egy videót, amelyben a jegesmedvebocsok első havas élménye látható. A felvételeken a bocsok felszabadultan játszadoznak a hóban, ismerkedve az új környezettel.

Az országban eközben jelentős havazás alakult ki: szerda reggelre sokfelé 15–25 centiméter közé vastagodott a hóréteg. Az északnyugati és délkeleti határvidéken ennél kevesebb hó hullott, míg a Bakonyban és a délnyugati területeken helyenként a 30 centimétert is meghaladta a hótakaró vastagsága.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)