Kovácsovics Fruzsina az egész családja életét megváltoztatta karácsonyi meglepetésével

A Duna Várva várt című adventi műsorában Kovácsovics Fruzsina énekes, dalszerző egy szívmelengető karácsonyi történetet idézett fel: azt a pillanatot, amikor gyerekként hazavitt egy magányos kóbor kutyát, amelynek köszönhetően teljesült nagy vágya. A család első kutyájának emlékét máig szeretettel őrzi szívében.

„Az adventi időszak arra való, hogy az ember egy picit elcsendesedjen, befelé figyeljen, és átélje a karácsony varázsát” – mondta a Duna adventi műsorában Kovácsovics Fruzsina. Számára a karácsony mindig is a szeretet, a közösség és a családi összetartozás ünnepe volt. A Várva várt epizódjában elmesélte, négy testvérrel és nagy rokonsággal együtt minden évben igazi, zenével és vidámsággal teli kavalkád kerekedett náluk. Az énekesnek kedves hagyománya is volt, édesanyja kérésére minden karácsonykor átvitt egy tál süteményt az idős szomszéd néninek, aki magányosan élt, de akit a család nagyon szeretett.

Amikor 13 évesen hazafelé tartott a szomszéd nénitől, megpillantott egy magányos kutyát az utcán. Először csak nézte-nézte, várta, hátha előkerül a gazdája – de senki nem jött érte. Kovácsovics Fruzsina bevallotta, nagyon vágyott egy négylábú társra, így nem is volt kérdés, hogy megsimogatja, majd lassan hazaindult – a kutyával együtt. Otthon természetesen azonnal összeült a kupaktanács, de végül megszületett a döntés: egy éjszakára maradhat a jövevény. A család hirdetést is kitett, hátha valaki keresi, de senki nem jelentkezett.

„Mondanom sem kell, hogy miénk lett a kutya” – mesélte mosolyogva az M2 Gyerekcsatorna énekeseként és a Csináljuk a fesztivált! fellépőjeként is ismert előadó. A Gombóc névre keresztelt új kedvenc az első hivatalos családi kutyává vált. A karácsonyi készülődésbe is beilleszkedett – még ha kissé sajátos módon is. A családnál hagyomány volt, hogy textilből készült kis csizmákat akasztanak ki dísznek, ám Gombóc szétszedte – ezzel a csínyével pedig örökre beírta magát a családi legendáriumba. A csizmákat később pótolták, és az énekesnő azóta is őrzi, mint kedves emléket.

A Várva várt történetei újranézhetők a Médiaklikken.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga