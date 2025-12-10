Szabó Erikára „pokoljárós párkapcsolata” után talált rá a szerelem

Bár már első találkozásukkor érezte Szabó Erika, hogy a számára tökéletes férfival találkozott, a múlt sebei miatt nem állt készen egy új kapcsolatra. Évek teltek el, mire nyitni tudott, és azóta boldog családként élnek. Történetüket a Ridikül adásában mesélte el, amelyben a műsor aktuális háziasszony, Rókusfalvy Lili és vendégei boncolgátták, hogy létezik-e szerelem első látásra.

Csemer Boglárka énekes, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus, valamint Szabó Erika és Serbán Attila színművészek beszéltek őszintén a Duna hétköznap délutáni talkshow-jában szerelmi életükről, párkapcsolati kihívásokról. A Ridikül háziasszonyaként bemutatkozó Rókusfalvy Lili, a Csináljuk a fesztivált! műsorvezetője, csatlakozva az adás tematikájához, elárulta: szerinte létezik szerelem első látásra, és már tíz éve tart esetében. Csemer Boglárka hasonló tapasztalatát osztotta meg, 22 éve alkotnak egy párt férjével és már akkor érezte, hogy le tudná élni a vele az életét, amikor egymásba szerettek gimnazistaként.

Szabó Erika története azt példázza, hogy két összetartozó lélek előbb-utóbb egymásra talál.

„Amikor először találkoztunk, egy pokoljárós párkapcsolaton voltam túl. Éreztem, hogy itt a tökéletes férfi, de egyszerűen nem tartottam ott, hogy érzelmileg kötődni tudnék. Össze volt törve a lelkem, három-négy évre volt szükségem, hogy összerakjam magam. Később, amikor találkoztunk, baráti beszélgetésre ültünk le, igazából nem akartunk semmit a másiktól”

– mesélte Szabó Erika. Kapcsolatuk fokozatosan épült fel, lett belőle szerelem, majd öt éve házasság és azóta már kétéves kisfiukkal teljes lett a családjuk.

Hozzá hasonlóan alakult Serbán Attila boldogsága is. A színművész több mint tízéves kapcsolat végét szenvedte. Ekkor találkozott a nála 16 évvel fiatalabb Katával, aki egy előadás után odament hozzá autogramot kérni. „Ő kezdeményezett, bár őszintén elmondtam neki, érzelmileg nem állok készen egy új kapcsolatra, de ő türelmes és kitartó volt” – emlékezett vissza a kezdetekre. Bár eleinte a színművész sem gondolta, hogy hosszú távon együtt maradnak, azóta eltelt 15 év, összeházasodtak és két gyermekük született. „Az ő érdeme az elmúlt 15 év, nőként mindent egyben tart és csodálatos édesanya” – mondta a Ridikülben Serbán Attila.

Kiemelt kép forrása: Ridikül/Tőke Béla