Videón a pillanat, amikor egy védett vadmacska visszatér a Mátra erdeibe

Egy balesetből felépült vadmacskát engedtek vissza a természetbe a Bükki Nemzeti Park munkatársai, miután kiderült a megtalálók által házi macskának hitt állat valójában egy fokozottan védett európai vadmacska.

A Bükki Nemzeti Park dolgozói pénteken közölték a Facebookon, hogy sikeresen visszaengedtek a természetbe egy fokozottan védett vadmacskát. Az állat az egri mentőhelyre került, miután a Mátrában elütötte egy autó.

A sérült állatnak elsősorban pihenésre volt szüksége, ezért egy hónapon át vigyáztak rá a nemzeti park munkatársai.

Elmondásuk szerint a vadmacska egyre inkább hazavágyott, ezt hangos morgással is jelezte az autóban, amikor visszaszállították arra a helyszínre, ahol egy hónappal korábban megtalálták.

Amikor megérkeztek, a hordozó ajtaja kattanással kinyílt, az állat pedig pillanatok alatt elsprintelt az erdőbe. A felszabadító pillanatot videón is megörökítették:

Az európai vadmacska rendkívül hasonló a házi macskához, ám a bundázat mintázata, a tömött, gyűrűs farok és a zömök testalkat megkülönbözteti tőle. A két faj olykor keveredhet, ami komoly veszélyt jelent a vadmacskára, ezért a szakemberek mintát is vettek az állatból az azonosításhoz.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock