Először adott ki ajánlást az elhízás gyógyszeres kezeléséről a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közzétette hétfőn első iránymutatását a GLP-1 típusú terápiák elhízás gyógyításában való alkalmazásáról, feltételesen ajánlva őket a világszerte több mint egymilliárd elhízott ember hosszú távú terápiájára.

A WHO első ajánlása szerint a GLP-1 agonisták – a várandós nőket kivéve – felnőttek esetében alkalmazhatók hosszú távú elhízás kezelésében. A második ajánlás hangsúlyozza, hogy a gyógyszeres terápiát egészséges étrenddel és rendszeres fizikai aktivitással kell kiegészíteni.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kiemelte, hogy az új iránymutatás „elismeri: az elhízás krónikus betegség, amely élethosszig tartó, összetett ellátást igényel”, a GLP-1 terápiák pedig millióknak segíthetnek a testsúly és az ehhez kapcsolódó egészségügyi kockázatok csökkentésében.

„Hadd fogalmazzak világosan: a gyógyszeres kezelés önmagában nem oldja meg az elhízás tömeges gyógyítását […] Kulcsfontosságú, hogy a GLP-1 alkalmazása nem helyettesíti az egészséges étrendet és a fizikai aktivitást”

– mutatott rá a főigazgató.

A WHO arra is figyelmeztetett, hogy az elhízás globális gazdasági terhei meredeken növekednek, és 2030-ra elérhetik az évi 3 ezermilliárd dollárt. Az egyik legnagyobb kihívást továbbra is a gyógyszerhez való hozzáférés jelenti: a jelenlegi gyártási kapacitások mellett a GLP-1 terápiák 2030-ra várhatóan a rászorulók kevesebb mint 10 százaléka számára lesznek csak elérhetők.

Az iránymutatás olyan felnőttekre vonatkozik, akiknek a testtömeg-indexe (BMI) 30 vagy annál nagyobb, azaz az elhízottak kategóriájába tartoznak.

Az iránymutatás három hatóanyagot foglal magában: a vércukorszint csökkentésére kifejlesztett szemaglutidot, a tirzepatidot és az elsőként bevezetett liraglutidot, amelyekről később kiderült, hogy jelentős testsúlycsökkentő hatást is kifejtenek, mert csökkentik az étvágyat és tartósabb teltségérzetet váltanak ki.

A GLP-1 gyógyszerek iránti kereslet az elmúlt években gyorsan növekedett, miközben az országok azt vizsgálják, miként használhatók ezek a jelentős súlycsökkentő hatással bíró készítmények a közegészségügyben.

Nemcsak a felnőtteknél…

A WHO közölte: 2026-ban a kormányokkal és más érintett felekkel együttműködve azon fognak dolgozni, hogy a terápiákhoz elsősorban a legmagasabb egészségügyi kockázatnak kitett csoportok férhessenek hozzá.

A szervezet jelezte, hogy a jövő héten új iránymutatást ad ki a gyermekek és serdülők elhízásának klinikai kezelésére vonatkozóan.

A WHO ugyanakkor hangsúlyozta: számos kérdés továbbra is nyitott, különösen a GLP-1 alapú terápiák hosszú távú hatásait illetően, mivel a készítményeket még nem alkalmazzák elég régóta ahhoz, hogy minden lehetséges kockázatot biztonsággal meg lehessen állapítani. Ez az óvatosság is indokolja, hogy az ajánlás „feltételes” minősítést kapott.

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: Physical Achievement Center.