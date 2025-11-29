Várva várt – Lelki útravaló ismert emberek személyes történeteivel a Dunán

Őszinte vallomások reményről, hagyományról, veszteségről, a szeretet átformáló erejéről és a várakozás szépségéről – a Duna ünnepi, Várva várt című saját gyártású sorozata idén is várja a nézőket december 1-től, hogy hétköznap esténként művészek, zenészek és közéleti személyiségek személyes történetei adjanak lelki útravalót a várakozás időszakában.

Az adventi időszakban, december 1-jétől hétköznap esténként látható Várva várt című sorozat epizódjai egy-egy meghitt, őszinte vallomást rejtenek, amelyben a szereplők személyes, gyakran mély érzelmeket hordozó történeteikkel ajándékozzák meg a Duna nézőit, sokszor megrendítően, máskor derűvel beszélve életük meghatározó pillanatairól.

Advent első hetében sokszínű és bensőséges történetekkel találkozhatnak a nézők. Harcsa Veronika énekes, dalszerző, a Szakcsi Rádió csatornahangja az ünnepekhez kötődő, játékos gyermekkori emlékeit idézi fel. Bereczki Zoltán előadóművész, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja a csodák erejéről vall: elmeséli azt a pillanatot, amikor egy isteni sugallatra lassítva elkerülte az ütközést egy szarvassal. A Duna műsorvezetője, Novodomszky Éva azt mutatja meg, hogyan válik az advent közösségi élménnyé: náluk a karácsonyfa is velük együtt „öltözik”, hiszen minden nap felkerül rá egy új dísz. Szörényi Levente zeneszerző, énekes gyermekkori ünnepeinek meghitt hagyományairól beszél, a népszerű musicalszínész-házaspár, Miller Zoltán és Vágó Bernadett pedig azt mesélik el, hogyan készülnek együtt az ünnepre saját készítésű dekorációkkal, családi rituálékkal.

A folytatásban is meghitt, derűs és tanulságos történetekkel várja a nézőket Kokas Katalin, Kovácsovics Fruzsina, Bodrogi Gyula, Mikó István, Ferenczi György, Németh Alajos Lojzi, Sárik Péter, Pribojszki Mátyás, Peller Károly, valamint Vida Péter és Banner Géza. Lesz szó gyermekkori hóvárásról, családi zenélésről, ünnepi ajándékozásról, egy sokat jelentő villanyvonatról, egy kutya befogadásáról, nagyapák és apák emlékéről, valamint plafonig érő karácsonyfákról, nemezelésről, üvegfestésről és az erdélyi telek csendjéről.

Különösen megrendítő epizódban vall december 19-én Müller Péter Sziámi költő, dalszerző, énekes 1956-os karácsonyi emlékeiről, és a közelgő ünnep fájdalmáról, az első karácsonyról édesanyja nélkül. December 24-én, karácsony előestéjén, szenteste Erdő Péter bíboros, az Esztergom‑Budapest Főegyházmegye érseke, Magyarország prímása békéért szóló ünnepi gondolatait osztja meg a Duna nézőivel.

Várva várt – december 1. és 24. között, hétköznap 18:45-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga