Buszra szállva kóborolt el rendszeresen Janza Katáék kutyája

Sanyi, a kakas története bejárta a közösségi médiát. Az Azt beszélik legutóbbi adásában azonban kiderült, Janza Kata is őriz meghökkentő történetet egy háziállatáról: családjuk kutyája is szerette felfedezni tágabb környezetét, a négylábú mindezt általában buszra szállva tette.

A Duna Azt beszélik című vasárnap kora esti humoros talkshow-jában a közösségi média virális tartalmai között a szabad életre vágyó Sanyi, a kakas esete is témát szolgáltatott. A megszökött, kisvárosi baromfi történetét holland dokumentumfilm is megörökítette, amely Oscar-jelölést kapott.

A show egyik sztárkommentelője, Janza Kata a kakas története kapcsán osztotta meg, az ő házi kedvencük is előszeretettel elkóborolt, rendszerint buszra szállva. A környékbeliek már ismerték, és mindig hazahozták, hol a Flórián térről, hol a piacról.

„Egyszer a helyi gyermekorvos kísérte haza, és megkérte az állatorvos végzettségű édesapámat, hogy valamit csináljunk vele. Édesapám, megjegyezte, hogy szívesen, mert lassan ott tartunk, hogy bérletet kell váltani neki” – mesélte viccesen az Óbuda kedvencévé vált kutyusról a Jászai Mari-díjas színművész a műsorban.

Kiemelt kép forrása: MTVA