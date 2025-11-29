Műsorújság
Buszra szállva kóborolt el rendszeresen Janza Katáék kutyája

Forrás: MTVA
2025.11.29. 11:06

Sanyi, a kakas története bejárta a közösségi médiát. Az Azt beszélik legutóbbi adásában azonban kiderült, Janza Kata is őriz meghökkentő történetet egy háziállatáról: családjuk kutyája is szerette felfedezni tágabb környezetét, a négylábú mindezt általában buszra szállva tette.

A Duna Azt beszélik című vasárnap kora esti humoros talkshow-jában a közösségi média virális tartalmai között a szabad életre vágyó Sanyi, a kakas esete is témát szolgáltatott. A megszökött, kisvárosi baromfi történetét holland dokumentumfilm is megörökítette, amely Oscar-jelölést kapott.

A show egyik sztárkommentelője, Janza Kata a kakas története kapcsán osztotta meg, az ő házi kedvencük is előszeretettel elkóborolt, rendszerint buszra szállva. A környékbeliek már ismerték, és mindig hazahozták, hol a Flórián térről, hol a piacról.

„Egyszer a helyi gyermekorvos kísérte haza, és megkérte az állatorvos végzettségű édesapámat, hogy valamit csináljunk vele. Édesapám, megjegyezte, hogy szívesen, mert lassan ott tartunk, hogy bérletet kell váltani neki”mesélte viccesen az Óbuda kedvencévé vált kutyusról a Jászai Mari-díjas színművész a műsorban.

Hasonló humoros történetek november 30-án is várják az Azt beszélik nézőit a Dunán, amikor a műsorvezető Mészáros Ibolya Janza Kata, Pásztor Anna, Harsányi Levente és Kovács Áron társaságában beszéli ki a közösségi média virális tartalmait.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

