Idén sem lesz drágább a karácsonyi hal, mint tavaly – közölte az Agroinform

A tél óta tartó aszály jelentős kihívást jelentett a haltermelők számára, akik ennek ellenére összességében közepes évet zárnak idén. A termelők nem terveznek áremelést idén, így amennyiben a kereskedelmi láncok a tavalyi árréseket alkalmazzák, a családok idén is a tavalyi árszinteken juthatnak majd hozzá az ünnepi halhoz – közölte az Agroinform.hu csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény alapján az élőponty esetében kilogrammonként 2000 forint, a szeletelt ponty esetében 4000 forint körüli árat jelent az év végén; az afrikai harcsát filézve 4500, míg a szürke harcsát 8000 forint körüli összegért lehet majd megvásárolni.

Mint írták, a lakosság 80 százalékának karácsonyi asztalán idén is jelen lesz a hal, ennek köszönhetően az éves hazai halfogyasztás 35-40 százaléka karácsonyra koncentrálódik.

Kitértek arra is, hogy egy, az Agroinform.hu olvasói körében korábban elvégzett felmérés szerint a családok 80 százalékában kerül hal a karácsonyi asztalra, és ilyenkor a halat fogyasztók 85 százaléka pontyot dolgoz fel, de 32 százalékuk harcsát is vásárol a karácsonyi menühöz.

Az afrikai harcsa is kelendő ilyenkor (13 százalék), és jól fogy a busa és a lazac (11-11 százalék) is.

A halból főként – az esetek 81 százalékában – halászlé készül,

de a rántott hal is nagyon népszerű (65 százalék), míg roston elkészített vagy grillezett halat a családok 15 százaléka eszik karácsonykor.

A hazai halfogyasztás az évi 6,5-7 kilogramm/fővel kevesebb mint harmada az EU átlagának, ráadásul ennek a mennyiségnek mindössze negyedét termelik itthoni tavakban, a többi külföldről származó, jobbára tengerekből származó importtermék – közölték.

Kiemelt kép: Halas stand kínálata a budapesti Központi Vásárcsarnokban 2022. december 19-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)