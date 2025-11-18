Új formában közelíti meg a pénzért vett szexuális kapcsolatok témáját a Pécsi Tudományegyetem friss tanulmánya

Prof. Dr. Meskó Norbert, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének kutatója új elméleti tanulmányt publikált a szexuális-gazdasági csere komplex jelenségéről az Archives of Sexual Behavior folyóiratban – derült ki egy, az MTI-hez eljuttatott közleményből.

A publikáció a szexuális-gazdasági csere – így például a prostitúció és más tranzakciós jellegű intimitásformák – komplex jelenségét vizsgálta, és egy többszempontú elméleti keretet javasolt a téma átfogó megértéséhez.

Újdonságát az adja, hogy a tanulmány ezeket a tényezőket nem egymással versengő, hanem egymást kiegészítő magyarázatként kezeli – írták a közleményben.

A PTE weboldalán mindezt részletesebben is kifejtették, ott azt írták: a tanulmány hangsúlyozta, hogy a szexért cserébe adott anyagi vagy erőforrásbeli ellenszolgáltatás nem érthető meg pusztán egyetlen tudományos nézőpontból.

„Korábbi kutatások gyakran leegyszerűsítve, kizárólag biológiai ösztönökre, gazdasági kényszerekre vagy társadalmi egyenlőtlenségekre vezették vissza a jelenséget. A mostani tanulmány ezzel szemben egy integrált keretet mutatott be: az evolúciós pszichológia a nemi különbségekre és a reproduktív aszimmetriákra, a társadalomtudomány a normákra és hatalmi viszonyokra, a pszichológia pedig az egyéni tapasztalatokra és motivációkra hívja fel a figyelmet”

A közlemény szerint „a szexuális-gazdasági csere jelensége nem szűkíthető le egyetlen dimenzióra – sem ösztönök, sem kényszerek, sem társadalmi struktúrák mentén –, hanem sokrétű, dinamikus folyamatként írható le, amelyben biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők kölcsönhatása formálja az egyéni döntéseket és élethelyzeteke”.

„A szexuális-gazdasági csere megértéséhez nem elég egyetlen tudományág szemszögét figyelembe venni. A tanulmány célja, hogy párbeszédet indítson a biológiai, pszichológiai, társadalomtudományi és gazdasági megközelítések között. Ez a multidiszciplináris keret segíthet abban, hogy a jövő kutatásai és gyakorlati alkalmazásai pontosabban tükrözzék a jelenség sokrétű természetét” – hangsúlyozta Meskó Norbert.

„A tanulmány legfontosabb hozzájárulása, hogy nem moralizál és nem foglal állást a jelenség mellett vagy ellen, hanem tudományos keretben, több nézőpontot egyesítve közelíti meg a szexuális-gazdasági cserét.”

„Ez a szemlélet közelebb vihet bennünket az emberi természet egy sokat vitatott működésének megértéséhez, miközben teret enged a különböző tudományágak közötti párbeszédnek. A multidiszciplináris megközelítés így nemcsak a kutatók, hanem a társadalmi viták számára is árnyaltabb és kiegyensúlyozottabb értelmezési lehetőségeket kínál” – emelték ki.

A PTE-n már a nyáron is beszámoltak egy hasonló témájú tanulmányról.

