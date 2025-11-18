Kállay Saunders András nagy bejelentéssel érkezett az M2 Petőfi TV élő műsorába

Az énekes nemcsak új dalát mutatta be az Esti Kornél adásában, hanem arról is beszélt, hogy zenéje a hazai és a nemzetközi közönség körében is egyre népszerűbb. A streamingadatok szerint több európai országban hallgatják rendszeresen slágereit. Jövőre nemzetközi turnéra indul, a magyar lemezbemutató után Németország, Ausztria és Nagy-Britannia is szerepelhet az állomások között.

Kállay Saunders András örömmel osztotta meg, hogy Görögországban is sikeres előadó: több dala is rotációban fut a rádiókban és a szórakozóhelyeken.

„Eddig Görögországban mondhatom, hogy elég sikeres vagyok, nem volt olyan, hogy megyek nyaralni, és nem hallom magamat a taxiban, vagy egy étteremben, vagy a DJ-től, játszva egy bulin”

– mondta, és hozzátette: „Jelenleg most négy dalom megy Görögországban… hálás vagyok nekik, hogy így állnak hozzám.”

A közmédia dalversenye, A Dal egykori győztese a műsorban azt is elárulta: Athénban nemcsak feltöltődni szokott, hanem alkotni is – több producerrel dolgozik együtt, és számos szerzeménye ott született improvizációk, spontán jammelések során. Befejezte új albumának, az Another Nightnak a munkálatait. Az első előfutára pedig már meg is érkezett – egy két évvel ezelőtt írt dal, amelyet most érzett elérkezettnek a megjelenéshez, és mint mondta, az egyik ismerőse 12 éves gyermekének gitárdallama ihlette meg. Új albuma sokszínű, mégis összefüggő zenei utazás lesz, rajta gospel kórus, country, R&B, soul és hiphop – véleménye szerint olyan, mintha egy DJ keverné át a számokat egyik hangulatból a másikba.

A készülő nemzetközi turnéjáról is mesélt.

2026 februárjában jön a lemezbemutató, amelyben egyúttal az elmúlt 15 év zenei munkásságát is összegzi, utána pedig irány külföld: Németország, Ausztria, majd távolabbi európai helyszínek következnek, köztük Nagy-Britannia.

Elmondta, hogy a streamingadatok alapján több európai országban is stabil rajongótábora alakult ki, így a nemzetközi turné most vált igazán aktuálissá. A teljes beszélgetés újranézhető az Esti Kornél idézett adásában.

Esti Kornél – az M2 Petőfi TV hétköznap 22 órakor kezdődő, élő kulturális műsora.

Kiemelt kép forrása: MTVA